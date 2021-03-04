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В Забайкалье за сутки выявили менее сотни больных COVID-19

В Забайкалье за сутки выявили менее сотни больных COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
Общее число заражённых приближается к 40 тысячам

За последние сутки в Забайкальском крае установлено 99 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число инфицированных COVID-19 забайкальцев за весь период составило 39 121 человек.

За последние сутки 130 положительных пациентов с ранее обнаруженной коронавирусной инфекцией выздоровели. Общее число победивших COVID-19 с начала прошлого года составило 37 369 человек.

За период пандемии опасная болезнь унесла жизни 735 забайкальцев. За последние сутки причина смерти от коронавируса подтверждена ещё у двоих человек.

В моногоспиталях региона 74 человека находятся в тяжёлом состоянии, 30 пациентов подключено к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщает пресс-служба правительства края.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже второй день подряд выявляют менее сотни больных. Так, за последние сутки выявили 96 больных коронавирусом. Общее число случаев заражения COVID-2019 в Бурятии с начала пандемии достигло 34 133.
коронавирус
 
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