В Бурятии завершился окружной этап конкурса огнемётчиков

Следующий всеармейский этап «Белого солнца» состоится летом в Саратовской области



На полигоне «Онохой» в Бурятии состоялся окружной этап конкурса «Белое солнце» армейских международных игр «АрМИ-2021» среди огнемётных подразделений Восточного военного округа. Сильнейшие команды ВВО боролись за звание лучших среди подразделений РХБ защиты.



Соревнования предусматривали выполнение более 20 нормативов по вождению, огневой подготовке и РХБ защите. Участники состязались в мастерстве ведения огня из 93-миллиметровых реактивных пехотных огнемётов «Шмель» по бронированным целям и укрытиям условного противника. Огнемётчики также преодолели огненно-штурмовую полосу, выполнили нормативы по вождению специальных машин войск РХБ защиты, приведению вооружения к бою, занятию рубежей для огнеметания с ходу. Кроме этого, участники соревнований отработали нормативы по заряжанию пусковой установки с помощью транспортно-заряжающей машины (ТЗМ), проведению расчётов по цели, уходу на запасную позицию, занятию закрытой и открытой огневой позиции и многое другое.



В ходе этапа конкурса были отобраны расчёты из полка РХБ защиты, дислоцированного в Бурятии, показавшие самую высокую результативность.



Четвёртый всеармейский этап конкурса состоится в июле на полигоне «Шиханы» Саратовской области. В нём примут участие команды военных округов и Северного флота, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



