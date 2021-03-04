Следующий всеармейский этап «Белого солнца» состоится летом в Саратовской области
На полигоне «Онохой» в Бурятии состоялся окружной этап конкурса «Белое солнце» армейских международных игр «АрМИ-2021» среди огнемётных подразделений Восточного военного округа. Сильнейшие команды ВВО боролись за звание лучших среди подразделений РХБ защиты.
Соревнования предусматривали выполнение более 20 нормативов по вождению, огневой подготовке и РХБ защите. Участники состязались в мастерстве ведения огня из 93-миллиметровых реактивных пехотных огнемётов «Шмель» по бронированным целям и укрытиям условного противника. Огнемётчики также преодолели огненно-штурмовую полосу, выполнили нормативы по вождению специальных машин войск РХБ защиты, приведению вооружения к бою, занятию рубежей для огнеметания с ходу. Кроме этого, участники соревнований отработали нормативы по заряжанию пусковой установки с помощью транспортно-заряжающей машины (ТЗМ), проведению расчётов по цели, уходу на запасную позицию, занятию закрытой и открытой огневой позиции и многое другое.
В ходе этапа конкурса были отобраны расчёты из полка РХБ защиты, дислоцированного в Бурятии, показавшие самую высокую результативность.
Четвёртый всеармейский этап конкурса состоится в июле на полигоне «Шиханы» Саратовской области. В нём примут участие команды военных округов и Северного флота, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии завершился окружной этап конкурса огнемётчиков
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