Впервые к мониторингу паводковой ситуации был привлечён расчёт беспилотника
Военные инженеры Восточного военного округа приступили к тренировкам по подрыву ледяных заторов на полигоне в Бурятии.
Впервые в ходе занятий к мониторингу паводковой ситуации был привлечён расчёт беспилотного летательного аппарата «Орлан-10». Беспилотник обследует район возможного подтопления, после чего командиром сводного противопаводкового отряда будет проведён анализ и принято соответствующее остановке решение.
На тренировках сапёры проводят инженерную разведку ледовой обстановки, измеряют толщину льда, проводят бурение лунок и закладку зарядов взрывчатого вещества. После этого специалисты выполнят серию учебных подрывов.
- Нештатные противопаводковые команды ВВО, создаваемые по приказам начальников гарнизонов, оснащены автомобилями повышенной проходимости, плавающими транспортёрами. В состав команд назначаются военнослужащие, проходящие службу по контракту и имеющие опыт проведения подрывных работ, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии сапёры тренируются взрывать ледяные заторы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Участие в акции принимают артисты, ведущие и блогеры
Работы по воссозданию Братского острога планируют завершить в ближайшие три года
Победу «Булжамууру» принесли два новых танца
Детей назвали Семёном, Александром и Арсением
Впервые к мониторингу паводковой ситуации был привлечён расчёт беспилотника
Победителем стала команда «Энергетик» из Гусиноозёрска
Колонна пройдёт от перекрёстка улиц Выставочная и Забайкальского рабочего до площади Ленина
Его стоимость в разы дешевле, чем другие тесты на коронавирус
В танковое соединение ВВО недавно поступила специализированная техника
Их установят на мемориале героям Халхин-Гола
Юный спортсмен завоевал серебряную и бронзовую медали
Работы должны быть завершены до 1 сентября 2021 года.
Ещё три семьи отпраздновали «золотой» юбилей в Иркутской области
Сурдоспортсмены выиграли 9 медалей в Саранске
Следующий всеармейский этап «Белого солнца» состоится летом в Саратовской области