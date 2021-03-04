В Бурятии сапёры тренируются взрывать ледяные заторы

Впервые к мониторингу паводковой ситуации был привлечён расчёт беспилотника



Военные инженеры Восточного военного округа приступили к тренировкам по подрыву ледяных заторов на полигоне в Бурятии.



Впервые в ходе занятий к мониторингу паводковой ситуации был привлечён расчёт беспилотного летательного аппарата «Орлан-10». Беспилотник обследует район возможного подтопления, после чего командиром сводного противопаводкового отряда будет проведён анализ и принято соответствующее остановке решение.



На тренировках сапёры проводят инженерную разведку ледовой обстановки, измеряют толщину льда, проводят бурение лунок и закладку зарядов взрывчатого вещества. После этого специалисты выполнят серию учебных подрывов.



- Нештатные противопаводковые команды ВВО, создаваемые по приказам начальников гарнизонов, оснащены автомобилями повышенной проходимости, плавающими транспортёрами. В состав команд назначаются военнослужащие, проходящие службу по контракту и имеющие опыт проведения подрывных работ, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

