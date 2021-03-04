В танковое соединение ВВО недавно поступила специализированная техника
Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, начали осваивать новые двухзвенные гусеничные плавающие снегоболотоходы высокой проходимости ГАЗ-3344-20 «Алеут». С механиками-водителями были проведены занятия по изучению тактико-технических характеристик, особенностей управления, а также устройства снегоболотохода.
- Важными элементами переподготовки военнослужащих является закрепление знаний по техническому обслуживанию, ремонту и правилам безопасной эксплуатации данной техники, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Кроме этого, на специализированном полигоне танкового соединения состоялись занятия по вождению вездеходов «Алеут» на труднопроходимой горно-лесистой трассе с толщиной снежного покрова около 50 см.
Напомним, что вездеход ГАЗ-3344-20 «Алеут» выполнен по модульной схеме: переднее звено – энергетический модуль, в котором могут перевозиться 5 человек, включая водителя; заднее звено – трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек и полезной нагрузкой 2500 кг, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт.
В Бурятии военные осваивают новые снегоболотоходы «Алеут»
Общество, Фото:
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