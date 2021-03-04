Юный спортсмен завоевал серебряную и бронзовую медали
Иркутский спортсмен, кандидат в мастера спорта Никита Иванов стал серебряным и бронзовым призёром первенства России по горнолыжному спорту, которое с 20 по 28 февраля проходило на трассах фанпарка «Бобровый лог» в Красноярске. В турнире приняли участие более 180 спортсменов из 24 регионов страны.
Среди юношей 14-15 лет Никита Иванов завоевал серебряную медаль в дисциплине «слалом-гигант» с результатом по сумме двух заездов 124,43. Он также занял третье место в дисциплине «супергигант» с результатом 64,65.
Напомним, Никита Иванов тренируется в Иркутской детско-юношеской спортивной горнолыжной школе у Станислава Ковалёва и Александра Березовского. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства спорта.
Иркутский горнолыжник стал призёром первенства России
Общество, Фото:
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