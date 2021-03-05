7 марта будут работать 4 отделения в Улан-Удэ
В Бурятии отделения Почты России изменят график работы в связи с Международным женским днём. В канун праздника, 7 марта, четыре отделения почтовой связи города Улан-Удэ: 670000 (ул. Ленина, 61), 670024 (ул. Чертенкова, 51), 670031 (ул. Терешковой, 20а), 670042 (пр. Строителей, 18) закроются на час раньше. Остальные отделения в этот день не будут работать.
Праздничный день, 8 марта, станет выходным днём для всех почтовых отделений. Об этом сообщает пресс-служба УФПС РБ.
8 марта в Бурятии не будут работать почтовые отделения
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