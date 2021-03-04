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В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей

В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Сотрудники ГИБДД будут искать пьяных водителей

Вечером 5 марта в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей. Запланировано выставление дополнительных 12 экипажей ДПС ГИБДД. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии.

- Особое внимание будет уделено соблюдению ПДД водителями и пешеходами на пешеходных переходах, а также пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Сообщить в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, можно по телефонам: 8 (3012)29-29-02, 8(3012)29-29-99 или 102(112).
ГИБДД водители проверка
 
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