В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Сотрудники ГИБДД будут искать пьяных водителей



Вечером 5 марта в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей. Запланировано выставление дополнительных 12 экипажей ДПС ГИБДД. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии.



- Особое внимание будет уделено соблюдению ПДД водителями и пешеходами на пешеходных переходах, а также пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Сообщить в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, можно по телефонам: 8 (3012)29-29-02, 8(3012)29-29-99 или 102(112).

