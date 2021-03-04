Сотрудники ГИБДД будут искать пьяных водителей
Вечером 5 марта в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей. Запланировано выставление дополнительных 12 экипажей ДПС ГИБДД. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии.
- Особое внимание будет уделено соблюдению ПДД водителями и пешеходами на пешеходных переходах, а также пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Сообщить в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, можно по телефонам: 8 (3012)29-29-02, 8(3012)29-29-99 или 102(112).
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сотрудники ГИБДД будут искать пьяных водителей
Пожарные напоминают о противоэпидемических мерах
Ей грозит штраф
Соревнования стартуют сегодня в Риме
Всего в Иркутской области более полусотни ледовых дорог
Коронавирус унёс жизни ещё двух больных
С 23 февраля для спортсменов начались тренировочные мероприятия
У женщины начались роды на базе спасателей
Накормили бурятским блюдом не только актёров, но и всю съёмочную группу
Почти 30% опрошенных жителей Дальневосточного округа поменяли график работы с появлением детсада
В Бурятии мотострелки ведут борьбу во втором этапе конкурса «Суворовский натиск». ВИДЕО
Юрию Цыбелову было всего 53 года
На указанных жителями местах бродячих собак нет
Люди решали жилищный вопрос через прокуратуру
После прокурорского вмешательства нарушения устранены