Пожарные напоминают о противоэпидемических мерах
В Селенгинском районе Бурятии вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Как сообщал «Байкал-Daily», в связи с этим в районе на две недели введены ограничения на работу предприятий общепита, запрещены любые культурные, спортивные, досуговые мероприятия с очным присутствием зрителей.
Заместитель председателя правительства Бурятии Петр Мордовской поручил усилить работу действующих мобильных групп на территории района. Эти группы, работающие в ежедневном режиме, направлены на выявление и профилактику нарушений противоэпидемических мер в общественных местах.
- Во всех районах Бурятии пожарные доводят до населения важность соблюдения противоэпидемических мер во время пожарно-профилактической работы, в том числе через громкоговорящие устройства на пожарных автомобилях, - сообщили в агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии напоминают о коронавирусе с помощью громкоговорителей
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