В Бурятии накажут неисполнительную собственницу участка

Ей грозит штраф



Госинспектор управления Россельхознадзора возбудил дело об административном правонарушении в отношении собственницы земельного участка сельскохозяйственного назначения. Участок расположен в Еравнинском районе Бурятии.



Женщина, уведомлённая о проверке, не явилась на неё.



- Согласно законодательству, воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тысячи рублей, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Материалы дела направлены на рассмотрение в мировой суд Еравнинского района.

