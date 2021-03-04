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Бурятские борицы выступят в Италии

Бурятские борицы выступят в Италии
Общество,  Фото:страница Ирины Ологоновой
Соревнования стартуют сегодня в Риме

Три бурятские спортсменки будут бороться за медали международного рейтингового турнира по женской борьбе «Маттео Пелликоне». Соревнования пройдут в Риме (Италия) с 4 по 7 марта.

В весовой категории до 57 кг выступят чемпионка России и Европы, призёр чемпионатов мира Ирина Ологонова и чемпионка России, призёр Кубка мира Вероника Чумикова.

В весе до 76 кг на ковер выйдет победительница и призёр международных соревнований, призёр чемпионата России Евгения Захарченко.

Всего в состав сборной России вошло 20 спортсменок, сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.
спорт вольная борьба
 
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