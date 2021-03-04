Бурятские борицы выступят в Италии

Общество, Фото: страница Ирины Ологоновой

Соревнования стартуют сегодня в Риме



Три бурятские спортсменки будут бороться за медали международного рейтингового турнира по женской борьбе «Маттео Пелликоне». Соревнования пройдут в Риме (Италия) с 4 по 7 марта.



В весовой категории до 57 кг выступят чемпионка России и Европы, призёр чемпионатов мира Ирина Ологонова и чемпионка России, призёр Кубка мира Вероника Чумикова.



В весе до 76 кг на ковер выйдет победительница и призёр международных соревнований, призёр чемпионата России Евгения Захарченко.



Всего в состав сборной России вошло 20 спортсменок, сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.

