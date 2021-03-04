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В Иркутской области открыли ещё две ледовые переправы

В Иркутской области открыли ещё две ледовые переправы
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Всего в Иркутской области более полусотни ледовых дорог

В Иркутской области действуют 56 ледовых переправ для безопасного пересечения водных объектов по льду. Две из них были приняты в эксплуатацию в минувшие сутки. В Усть-Кутском районе были открыты ледовые трассы на реке Куте в села Каймоново с допустимой нагрузкой до 60 тонн и на реке Лена в урочище «Банное» грузоподъёмностью 60 тонн, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Режим работы ледовых переправ, порядок движения транспорта и нормы перевозки грузов и пассажиров, а также скоростной режим устанавливаются эксплуатирующей организацией с учётом ледового прогноза и максимальной безопасной нагрузки на лёд. Информация об этом размещается на соответствующих дорожных знаках и стендах. Границы переправ обозначаются ограничительными маркировочными вехами.

Ежедневно утром и вечером производится замер толщины льда и даётся оценка его структуре. Во избежание утепления льда и уменьшения его грузоподъёмности регулярно производится расчистка проезжей части переправ от снега.

Выезжать на ледовую переправу нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч. Перед выездом необходимо отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла в автомобиле, приоткрыть двери.

На ледовой переправе запрещено останавливаться, нельзя допускать развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим.

Обгон транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) не рекомендуется. На переправе запрещается пробивать лунки для рыбной ловли и других целей, выезжать за оградительные вешки.

В Иркутской области безопасные ледовые дороги действуют в Балаганском, Боханском, Братском, Нижнеудинском, Тайшетском, Усть-Удинском, Киренском, Усть-Кутском, Качугском, Тулунском, Шелеховском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Катангском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Ольхонском районах. На контроле находятся также 55 мест возможного массового выхода людей на лёд, 13 из них - на озере Байкал в Ольхонском, Слюдянском и Иркутском районах.
Ледовые переправы
 
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