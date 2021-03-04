Детей назвали Семёном, Александром и Арсением
В отделе ЗАГС Оловянинского района Забайкальского края зарегистрировано первое для района в этом году рождение двойни. Десять месяцев назад у этих же родителей зарегистрирован первенец. Менее чем за год молодая семья стала многодетной.
Своих детей молодые супруги Юлия и Евгений назвали Семёном, Александром и Арсением. Все мальчики родились крепкими и здоровыми.
Всего в 2020 году на территории Забайкальского края зарегистрировано рождение 126 двоен и двух троен, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
В забайкальской семье за год родилось трое мальчиков
Общество, Фото:
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