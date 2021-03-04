В забайкальской семье за год родилось трое мальчиков

Детей назвали Семёном, Александром и Арсением



В отделе ЗАГС Оловянинского района Забайкальского края зарегистрировано первое для района в этом году рождение двойни. Десять месяцев назад у этих же родителей зарегистрирован первенец. Менее чем за год молодая семья стала многодетной.



Своих детей молодые супруги Юлия и Евгений назвали Семёном, Александром и Арсением. Все мальчики родились крепкими и здоровыми.



Всего в 2020 году на территории Забайкальского края зарегистрировано рождение 126 двоен и двух троен, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.

