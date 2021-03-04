В Чите перекроют улицы для «Масленичного шествия»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Колонна пройдёт от перекрёстка улиц Выставочная и Забайкальского рабочего до площади Ленина



С 8 по 14 марта в Чите пройдут мероприятия, посвящённые Масленице. Кульминацией праздничной недели станет «Масленичное шествие», которое состоится 14 марта.



Для проведения «Масленичного шествия» 14 марта будет закрыто движение транспорта: от перекрёстка улиц Забайкальского рабочего и Выставочная по улице Выставочная с 13:20 до 13:55 для построения колонны и с 13:40 до 14:00 от перекрёстка улиц Выставочная и Ленина по улице Ленина до площади имени Ленина.



14 марта также будет ограничено движение транспорта с 13:00 до 14:00 от улице П. Осипенко до улицы Ленинградская и по улице Ленинградская от улицы Чкалова до улицы Анохина. В этот же день будет ограничено движение транспорта с 13:00 до 15:00 по улице Энтузиастов (часть улицы, расположенной напротив дома №96 и территории центра казачьей культуры во время проведения мероприятия).



Кроме этого, с 8 по 14 марта будут организованы ярмарки и торговое обслуживание на площади имени Ленина и других площадках, где будут проходить массовые празднования Масленицы.



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