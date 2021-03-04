Лучники из Бурятии готовятся к Гран-при Европы

С 23 февраля для спортсменов начались тренировочные мероприятия



Бурятские лучники готовятся к Гран-при Европы, турнир состоится в Хорватии. Сейчас спортсмены находятся на тренировочных сборах в Турции, сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.



- С 23 февраля начались тренировочные мероприятия сборной России по стрельбе из лука, в которых участвуют семь наших спортсменов. Это Татьяна Бадмажапова, Инна Степанова, Соелма Сыренова, Светлана Гомбоева, Баир Цыбекдоржиев, Эрдэм Цыдыпов и Цырен Балтаков, - поделилась главный тренер по стрельбе из лука Центра спортивной подготовки Бурятии Сэсэг Доржиева.



Гран–при Европы по стрельбе из лука будет проходить в Хорватии в городе Пореч с 15 по 22 марта. По итогам тренировочных сборов в состав российской команды попадут 12 спортсменов: шесть женщин и шесть мужчин, стреляющих из классического и блочного лука.



- После Гран-при лучники вернутся в Россию и с 23 марта будут принимать участие в Кубке России, а с 28 марта в чемпионате России, которые будут походить в Алуште, - отметила Сэсэг Доржиева.

