С 23 февраля для спортсменов начались тренировочные мероприятия
Бурятские лучники готовятся к Гран-при Европы, турнир состоится в Хорватии. Сейчас спортсмены находятся на тренировочных сборах в Турции, сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.
- С 23 февраля начались тренировочные мероприятия сборной России по стрельбе из лука, в которых участвуют семь наших спортсменов. Это Татьяна Бадмажапова, Инна Степанова, Соелма Сыренова, Светлана Гомбоева, Баир Цыбекдоржиев, Эрдэм Цыдыпов и Цырен Балтаков, - поделилась главный тренер по стрельбе из лука Центра спортивной подготовки Бурятии Сэсэг Доржиева.
Гран–при Европы по стрельбе из лука будет проходить в Хорватии в городе Пореч с 15 по 22 марта. По итогам тренировочных сборов в состав российской команды попадут 12 спортсменов: шесть женщин и шесть мужчин, стреляющих из классического и блочного лука.
- После Гран-при лучники вернутся в Россию и с 23 марта будут принимать участие в Кубке России, а с 28 марта в чемпионате России, которые будут походить в Алуште, - отметила Сэсэг Доржиева.
Лучники из Бурятии готовятся к Гран-при Европы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ей грозит штраф
Соревнования стартуют сегодня в Риме
Всего в Иркутской области более полусотни ледовых дорог
Коронавирус унёс жизни ещё двух больных
С 23 февраля для спортсменов начались тренировочные мероприятия
У женщины начались роды на базе спасателей
Накормили бурятским блюдом не только актёров, но и всю съёмочную группу
Почти 30% опрошенных жителей Дальневосточного округа поменяли график работы с появлением детсада
В Бурятии мотострелки ведут борьбу во втором этапе конкурса «Суворовский натиск». ВИДЕО
Юрию Цыбелову было всего 53 года
На указанных жителями местах бродячих собак нет
Люди решали жилищный вопрос через прокуратуру
После прокурорского вмешательства нарушения устранены
Всего произошло около четырёхсот пожаров
«Расслабляться рано», - отмечает Алексей Цыденов