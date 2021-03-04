В Улан-Удэ раздадут детскую одежду и обувь

Для матерей из нуждающихся семей проведут акцию «Весенний день добра»



5 марта в столице Бурятии пройдёт благотворительная акция «Весенний день добра» для матерей из семей в трудной жизненной ситуации. Принять участие в мероприятии приглашаются все нуждающиеся.



Детско-юношеский центр «Безопасное детство» совместно с городским советом ученического самоуправления школьников Улан-Удэ проведут раздачу детской одежды, обуви и игрушек. Также здесь можно будет получить консультации юриста и сотрудников органов социальной защиты.



Акция проводится 5 марта с 14:00 до 16:00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 28, кабинет №101. Об этом сообщает ДЮЦ «Безопасное детство».

