Для матерей из нуждающихся семей проведут акцию «Весенний день добра»
5 марта в столице Бурятии пройдёт благотворительная акция «Весенний день добра» для матерей из семей в трудной жизненной ситуации. Принять участие в мероприятии приглашаются все нуждающиеся.
Детско-юношеский центр «Безопасное детство» совместно с городским советом ученического самоуправления школьников Улан-Удэ проведут раздачу детской одежды, обуви и игрушек. Также здесь можно будет получить консультации юриста и сотрудников органов социальной защиты.
Акция проводится 5 марта с 14:00 до 16:00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 28, кабинет №101. Об этом сообщает ДЮЦ «Безопасное детство».
В Улан-Удэ раздадут детскую одежду и обувь
Общество, Фото:
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