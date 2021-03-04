Работы должны быть завершены до 1 сентября 2021 года.
В Улан-Удэ планируют отремонтировать дорогу до музыкально-гуманитарного лицея. На строительство дороги по результатам торгов было выделено около 7,5 млн рублей.
- По этой дороге идёт большой поток учащихся из городского шахматного клуба, средней общеобразовательной школы №41 и музыкально-гуманитарного лицея. По улице проходит семь маршрутов общественного транспорта. Сейчас дорога в плохом состоянии, ремонт напрашивался давно, - рассказал начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Павел Малых.
С наступлением благоприятных погодных условий подрядчик приступит к первым работам. Все работы должны быть завершены до 1 сентября этого года, сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.
Напомним, что ранее дорогу, расположенную возле музыкально-гуманитарного лицея, решили «отремонтировать», прикрыв ямы чемоданом, шиной и палками.
В Улан-Удэ отремонтируют дорогу до музыкально-гуманитарного лицея
Общество, Фото:
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