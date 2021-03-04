Для съёмок сцены из фильма «Родные» слепили 300 бууз

Сотрудники заведения добавили, что за два съёмочных дня они слепили около 300 бууз. «Конечно же, мы накормили не только актёров, но и всю съемочную группу. Все были в восторге», - отмечают они.







В прокат фильм вышел 11 февраля.







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