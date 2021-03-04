Для съёмок сцены из фильма «Родные» слепили 300 бууз

Как снимался эпизод с буузами в фильме «Родные», рассказали сотрудники кафе «Алтаргана» в Москве.
- С первого взгляда может показаться, что наши буузы были выставлены в негативном ключе. Но чтобы понять глубокую мысль, которую несёт автор сценария Жора Крыжовников, нужно просто посмотреть фильм. Нам посчастливилось посотрудничать на одной площадке с такими крутыми актёрами, как: Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Никита Павленко, Монеточка, Семён Трескунов, и Сергей Шакуров, - сообщается на странице кафе.
Сотрудники заведения добавили, что за два съёмочных дня они слепили около 300 бууз. «Конечно же, мы накормили не только актёров, но и всю съемочную группу. Все были в восторге», - отмечают они.
Как сообщал «Байкал-Daily», в одной из сцен ленты актёр Сергей Бурунов, поп-исполнительница Монеточка и другие исполнители ролей едят буузы.
По сюжету, однажды вечером отец семейства сообщает, что у него опухоль мозга, и жить ему осталось от силы год, поэтому он желает исполнить мечту всей своей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семье приходится поехать в путешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал 20 лет.
В прокат фильм вышел 11 февраля.
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