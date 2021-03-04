 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 марта

03 марта

Популярное

В Забайкалье стартовал литературный проект «Читаю краю»

В Забайкалье стартовал литературный проект «Читаю краю»
Общество,  Фото:pixabay.com
Участие в акции принимают артисты, ведущие и блогеры

В Забайкальском крае началась реализация проекта «Читаю краю», нацеленный на популяризацию произведений писателей региона среди жителей и знакомство школьников с литературным творчеством. Проект стартовал 3 марта, в международный день писателя, на классном часу в одной из школ Читы.

- Проект под названием «Читаю краю» посвящён местному литературному творчеству, где известные люди Читы записывают произведения забайкальских авторов в единую аудиокнигу. Созданная аудиокнига с произведениями транслируется в школах на классных часах в школах региона, а также в социальных сетях, чтобы все желающие могли познакомиться с забайкальским литературным искусством, - рассказали в пресс-службе ОНФ.

Читинским школьникам включили первую запись готовых рассказов с видеосопровождением пейзажа региона. Детей познакомили с проектом и представили произведения местных авторов: «Кедровкины кладовки» Евгения Куренного в исполнении заслуженного артиста России Александра Мусиенко, «Аквамарин – камень дружбы и верности» Георгия Юргенсона в исполнении журналиста Елены Романовой.

По информации пресс-службы ОНФ, региональную акцию решили продолжить в течение года и превратить в целый проект, чтобы охватить большее количество местных произведений и знаменательных дат. К проекту присоединились краевая библиотека имени Пушкина, занимающиеся подбором произведений, и краевая филармония имени Лундстрема, где проходит запись аудиокниги.

Читают отрывки представители различных сфер деятельности: журналисты, артисты, представители библиотеки, ведущие, представители диаспор, блогеры и депутаты Госдумы. Кроме этого, все желающие также могут принять участие в челлендже, разместив видеозапись с отрывками произведений забайкальских авторов в социальных сетях с хештегом #ЧитаюКраю. Об этом сообщает управление информационных коммуникаций Забайкальского края.
Забайкальский край проект акция литература Чита школа образование
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ансамбль из Бурятии стал лауреатом всероссийского фестиваля
Ансамбль из Бурятии стал лауреатом всероссийского фестиваля
Общество, 04.03.2021
Победу «Булжамууру» принесли два новых танца
В забайкальской семье за год родилось трое мальчиков
В забайкальской семье за год родилось трое мальчиков
Общество, 04.03.2021
Детей назвали Семёном, Александром и Арсением
В Бурятии сапёры тренируются взрывать ледяные заторы
В Бурятии сапёры тренируются взрывать ледяные заторы
Общество, 04.03.2021
Впервые к мониторингу паводковой ситуации был привлечён расчёт беспилотника
В Кабанском районе Бурятии прошёл турнир по хоккею
В Кабанском районе Бурятии прошёл турнир по хоккею
Общество, 04.03.2021
Победителем стала команда «Энергетик» из Гусиноозёрска
В Чите перекроют улицы для «Масленичного шествия»
В Чите перекроют улицы для «Масленичного шествия»
Общество, 04.03.2021
Колонна пройдёт от перекрёстка улиц Выставочная и Забайкальского рабочего до площади Ленина
Монгольские учёные разработали высоконадёжный тест на COVID-19
Монгольские учёные разработали высоконадёжный тест на COVID-19
Общество, 04.03.2021
Его стоимость в разы дешевле, чем другие тесты на коронавирус
В Бурятии военные осваивают новые снегоболотоходы «Алеут»
В Бурятии военные осваивают новые снегоболотоходы «Алеут»
Общество, 04.03.2021
В танковое соединение ВВО недавно поступила специализированная техника
В Чите появятся бюсты советских военачальников Штерна и Смушкевича
В Чите появятся бюсты советских военачальников Штерна и Смушкевича
Общество, 04.03.2021
Их установят на мемориале героям Халхин-Гола
Иркутский горнолыжник стал призёром первенства России
Иркутский горнолыжник стал призёром первенства России
Общество, 04.03.2021
Юный спортсмен завоевал серебряную и бронзовую медали
В Улан-Удэ отремонтируют дорогу до музыкально-гуманитарного лицея
В Улан-Удэ отремонтируют дорогу до музыкально-гуманитарного лицея
Общество, 04.03.2021
Работы должны быть завершены до 1 сентября 2021 года.
В Забайкалье отметили «изумрудную» и «жемчужную» свадьбы
В Забайкалье отметили «изумрудную» и «жемчужную» свадьбы
Общество, 04.03.2021
Ещё три семьи отпраздновали «золотой» юбилей в Иркутской области
Легкоатлеты Иркутской области успешно выступили на чемпионате России
Легкоатлеты Иркутской области успешно выступили на чемпионате России
Общество, 04.03.2021
Сурдоспортсмены выиграли 9 медалей в Саранске
В Бурятии завершился окружной этап конкурса огнемётчиков
В Бурятии завершился окружной этап конкурса огнемётчиков
Общество, 04.03.2021
Следующий всеармейский этап «Белого солнца» состоится летом в Саратовской области
Ветеран-лыжник из Бурятии завоевал 3 медали всероссийских соревнований
Ветеран-лыжник из Бурятии завоевал 3 медали всероссийских соревнований
Общество, 04.03.2021
У 77-летнего спортсмена «золото» и две «бронзы»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^