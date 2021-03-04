В Забайкалье стартовал литературный проект «Читаю краю»

Участие в акции принимают артисты, ведущие и блогеры



В Забайкальском крае началась реализация проекта «Читаю краю», нацеленный на популяризацию произведений писателей региона среди жителей и знакомство школьников с литературным творчеством. Проект стартовал 3 марта, в международный день писателя, на классном часу в одной из школ Читы.



- Проект под названием «Читаю краю» посвящён местному литературному творчеству, где известные люди Читы записывают произведения забайкальских авторов в единую аудиокнигу. Созданная аудиокнига с произведениями транслируется в школах на классных часах в школах региона, а также в социальных сетях, чтобы все желающие могли познакомиться с забайкальским литературным искусством, - рассказали в пресс-службе ОНФ.



Читинским школьникам включили первую запись готовых рассказов с видеосопровождением пейзажа региона. Детей познакомили с проектом и представили произведения местных авторов: «Кедровкины кладовки» Евгения Куренного в исполнении заслуженного артиста России Александра Мусиенко, «Аквамарин – камень дружбы и верности» Георгия Юргенсона в исполнении журналиста Елены Романовой.



По информации пресс-службы ОНФ, региональную акцию решили продолжить в течение года и превратить в целый проект, чтобы охватить большее количество местных произведений и знаменательных дат. К проекту присоединились краевая библиотека имени Пушкина, занимающиеся подбором произведений, и краевая филармония имени Лундстрема, где проходит запись аудиокниги.



Читают отрывки представители различных сфер деятельности: журналисты, артисты, представители библиотеки, ведущие, представители диаспор, блогеры и депутаты Госдумы. Кроме этого, все желающие также могут принять участие в челлендже, разместив видеозапись с отрывками произведений забайкальских авторов в социальных сетях с хештегом #ЧитаюКраю. Об этом сообщает управление информационных коммуникаций Забайкальского края.

