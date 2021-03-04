В Улан-Удэ скончался опытный анестезиолог-реаниматолог

Юрию Цыбелову было всего 53 года



На 54-м году жизни ушёл из жизни специалист высокого класса, посвятивший всю свою трудовую деятельность отечественному здравоохранению, Юрий Цыбелов. О смерти доктора сообщили в соцсети его коллеги из республиканского перинатального центра.



Юрий Михайлович родился 18 января 1968 года в городе Закаменск Бурятской АССР в семье врачей. Закончил с отличием общеобразовательную школу №3 Закаменска. После окончания средней школы был призван в ряды Вооружённых сил СССР, где защищал рубежи Родины на Дальнем Востоке. После службы в армии продолжил семейную традицию посвятил свою жизнь медицине. Сперва прошёл путь от фельдшера до врача скорой медицинской помощи.



В 1997 году окончил Красноярский медицинский институт, где получил специализацию по профилю анестезиология и реаниматология. Начал свою деятельность в республиканском онкологическом диспансере. Успешно работал в реанимациях республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко, отделенческой клинической больницы на станции Улан-Удэ ОАО РЖД».



С 2006 года по настоящее время работал врачом анестезиологом-реаниматологом отделения анестезиологии и реанимации в республиканском перинатальном центре.



- Мы навсегда запомним его доброту, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества. Память о замечательном человеке, коллеге и друге сохранится в наших сердцах, а имя- в летописи нашего центра. Скорбим, помним! – говорят коллеги.

