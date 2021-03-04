С жителями аварийных домов в Бурятии через суд заключат договора

Люди решали жилищный вопрос через прокуратуру
В прокуратуру обратились два жителя Селенгинского района Бурятии и заявили о нарушении их жилищных прав.
Установлено, что люди являются собственниками жилых домов, расположенных на территории шахты «Гусиноозерская», ликвидированной в 2003 году. Вследствие ведения горных работ дома стали непригодными для проживания.
- Граждане включены в список на приобретение жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности. До настоящего времени они не обеспечены жильём, договор о предоставлении социальных выплат с ними не заключён, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В суд был подан иск, который удовлетворён. Суд обязал администрацию Селенгинского района в течение месяца со дня вступления решения в законную силу заключить с гражданами договор о предоставлении социальной выплаты для приобретения жилья за счёт средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития.
Верховный суд Бурятии решение Гусиноозерского городского суда оставил без изменения, апелляционную жалобу администрации Селенгинского района – без удовлетворения.
Решение суда вступило в законную силу.
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Общество, Фото:
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