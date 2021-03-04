С жителями аварийных домов в Бурятии через суд заключат договора

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Люди решали жилищный вопрос через прокуратуру



В прокуратуру обратились два жителя Селенгинского района Бурятии и заявили о нарушении их жилищных прав.



Установлено, что люди являются собственниками жилых домов, расположенных на территории шахты «Гусиноозерская», ликвидированной в 2003 году. Вследствие ведения горных работ дома стали непригодными для проживания.



- Граждане включены в список на приобретение жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности. До настоящего времени они не обеспечены жильём, договор о предоставлении социальных выплат с ними не заключён, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



В суд был подан иск, который удовлетворён. Суд обязал администрацию Селенгинского района в течение месяца со дня вступления решения в законную силу заключить с гражданами договор о предоставлении социальной выплаты для приобретения жилья за счёт средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития.



Верховный суд Бурятии решение Гусиноозерского городского суда оставил без изменения, апелляционную жалобу администрации Селенгинского района – без удовлетворения.



Решение суда вступило в законную силу.

