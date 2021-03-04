На улицах села в Бурятии не хватало 25 дорожных знаков

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

После прокурорского вмешательства нарушения устранены



Как выяснила прокурорская проверка, проведённая совместно с сотрудниками ГИБДД, в Бичурском районе Бурятии нарушали закон о безопасности дорожного движения.



Установлено, что в нарушение ГОСТа на участках автодорог и перекрёстках шести улиц села Бичура отсутствуют 25 дорожных знаков, в том числе «Уступи дорогу», «Главная дорога», «Пешеходный переход» и другие. Это создаёт угрозу безопасности дорожного движения.



Начальнику хозяйственно-транспортного отдела внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, дорожные знаки установлены, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

