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На улицах села в Бурятии не хватало 25 дорожных знаков

На улицах села в Бурятии не хватало 25 дорожных знаков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
После прокурорского вмешательства нарушения устранены

Как выяснила прокурорская проверка, проведённая совместно с сотрудниками ГИБДД, в Бичурском районе Бурятии нарушали закон о безопасности дорожного движения.

Установлено, что в нарушение ГОСТа на участках автодорог и перекрёстках шести улиц села Бичура отсутствуют 25 дорожных знаков, в том числе «Уступи дорогу», «Главная дорога», «Пешеходный переход» и другие. Это создаёт угрозу безопасности дорожного движения.

Начальнику хозяйственно-транспортного отдела внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, дорожные знаки установлены, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
прокуратура
 
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