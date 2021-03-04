После прокурорского вмешательства нарушения устранены
Как выяснила прокурорская проверка, проведённая совместно с сотрудниками ГИБДД, в Бичурском районе Бурятии нарушали закон о безопасности дорожного движения.
Установлено, что в нарушение ГОСТа на участках автодорог и перекрёстках шести улиц села Бичура отсутствуют 25 дорожных знаков, в том числе «Уступи дорогу», «Главная дорога», «Пешеходный переход» и другие. Это создаёт угрозу безопасности дорожного движения.
Начальнику хозяйственно-транспортного отдела внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, дорожные знаки установлены, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
На улицах села в Бурятии не хватало 25 дорожных знаков
Общество, Фото:
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