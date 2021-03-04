С начала года в Бурятии на пожарах погибли 13 человек

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Всего произошло около четырёхсот пожаров



С начала 2021 года в Бурятии зарегистрировано 388 пожаров, при которых погибли 13 человек, ещё 15 человек получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается общее снижение возгораний на 14%, погибших на 51%, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.



Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении. По этой причине произошло 148 возгораний, а это 40% от общего количества. Нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления привело к 78 пожарам (21% от общего количества). 68 возгораний произошли из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования (19% от общего количества).



Учитывая причины пожаров и условия гибели людей на них, активизирована профилактическая работа в жилом секторе. Сотрудниками территориальных подразделений надзорной деятельности и работниками Государственной противопожарной службы региона ежедневно проводятся подворовые обходы с разъяснением гражданам требований пожарной безопасности и распространением памяток на соответствующую тематику.



К этой работе подключены также органы местного самоуправления, социальной защиты и сотрудники полиции. Особое внимание уделяется обеспечению противопожарной защиты мест проживания социально-незащищённых слоёв населения.



- В этом году органами местного самоуправления, сотрудниками главного управления МЧС России по Бурятии организовано приобретение и установка 202 автономных пожарных извещателей в 9 муниципальных образованиях - места проживания малообеспеченных семей, - отмечают в ведомстве.



Специалисты МЧС России напоминают, что только ответственное строгое соблюдение правил пожарной безопасности поможет избежать пожара в доме. Не следует использовать повреждённые электроустановочные изделия, электропровода и кабели, необходимо применять только сертифицированные электронагревательные приборы. Не эксплуатировать отопительные печи с нарушением в конструкциях печи и без предтопочных листов, а также не нужно оставлять детей без присмотра.



Людям рекомендуется иметь дома огнетушители и установить автономные пожарные из вещатели.



Как отмечают специалисты, на сегодня автономные пожарные извещатели являются одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров, поскольку могут реагировать на дым на ранней стадии возгорания и способны звуковым сигналом тревоги своевременно предупредить жителей об угрозе пожара.

