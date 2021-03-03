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На шести улицах Улан-Удэ отключат холодную воду

На шести улицах Улан-Удэ отключат холодную воду
Общество,  Фото:pixabay.com
Воды не будет с 9 утра до 5 вечера

4 марта на шести улицах Улан-Удэ будет отключена холодная вода с 9:00 до 17:00. Это связано с ремонтными работами водопроводной сети на улице Комсомольская, сообщили в МУП «Водоканал».

Под отключения попадают:

ул. Буйко №25, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39;
ул. Иванова с дома №1 до 11;
ул. Октябрьская №45а, 45, 43, 41, 39, 37, 33а, 33, 44, 46;
ул. Н. Петрова №1а;
ул. Ботаническая №1;
ул. Комсомольская №39 и 37.
отключение воды
 
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