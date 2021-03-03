В Улан-Удэ открыли трёхэтажный пристрой к школе №49

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Учреждение расположено в 47 квартале



В Улан-Удэ открыли пристрой на 350 мест к школе №49. В новое трёхэтажное здание с тёплым переходом переведут учеников старших классов в первую смену. Во вторую смену здесь будут учиться ученики 6-7 классов. Благодаря вводу дополнительного здания школе удалось избежать обучения в третью смену. Напомним, что учреждение расположено в одном из самых густонаселённых районов – 47 квартале.



В церемонии открытия приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов, представители родительской общественности, педагогический и ученический коллектив школы.



- Школа была построена более 40 лет назад и, когда её сдавали в эксплуатацию в 1981 году, рассчитывалось, что здесь будет учиться 1170 учеников. Город не стоял на месте, развивался и уже более двух десятилетий школа нуждалась в дополнительных площадях. Сейчас здесь учится 2,5 тысячи наших детишек. Вы видите, что Октябрьский район, особенно здесь, активно развивается. Буквально на улице Конечной сдаётся практически микрогородок с многоэтажными жилыми домами и поэтому для тех людей, которые будут там жить, для их детишек необходимы места в школе, детских садах. Поэтому мы подходим комплексно: для наших учеников строим школы, для дошколят - два детских садика в этом же месте, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



На первом этаже нового корпуса расположены вестибюль, пост охраны, учебные кабинеты русского языка, биологии, труда, читальный зал. На втором этаже – актовый зал и учебные кабинеты истории, обществоведения, физики, на третьем – гимнастический зал и кабинеты информатики, математики, химии. Все кабинеты оборудованы всем необходимым. На каждом этаже для маломобильных групп предусмотрена подъёмная платформа и туалеты, установлен лифт.



На строительство пристроя было направлено 230,5 млн рублей, сообщает управление по информационной политике.

