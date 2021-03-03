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Ангарчанка отметила столетний юбилей

Ангарчанка отметила столетний юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Ангарска
Именинница до сих пор сама ходит за газетами и читает их без очков

3 марта в Иркутской области столетний юбилей празднует Евдокия Ивановна Шаранова. Она стала ангарчанкой в 1997 году. Тогда из станицы Незамаевской на Кубани в Ангарск её забрала дочь Валентина.

Евдокия Ивановна до сих пор сама ходит за газетами к почтовому ящику и читает их без очков, следит за ситуацией в стране и мире. Говорит: «Я крепкая, здоровая! Спасибо моей дочери за уход, за то, что рядом».

Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, юбиляр родилась в 1921 году в станице Весёлая. Затем жила в Незамаевской. Всю трудовую жизнь Евдокия Ивановна была разнорабочей в колхозе, занималась посадкой и сбором овощей и фруктов. На её долю выпали тяжёлые испытания. Она до сих пор помнит, как в голодные тридцатые годы потеряла родителей, как с малолетства работала в колхозе. Потом были трудные годы Великой Отечественной войны, о которых Евдокия Ивановна говорит со слезами.

Дождалась мужа с войны. Вместе они вырастили семерых детей – троих дочерей и четверых сыновей. За этот родительский подвиг Евдокия Ивановна удостоена двух медалей Материнства. К сожалению, сейчас в живых остались трое детей.

Сегодня, в день векового юбилея, Евдокию Ивановну поздравила многочисленная родня. На юбилей к маме из Санкт-Петербурга приехал младший сын Алексей. Сейчас ему 62 года. К нему присоединился и брат Виктор. Ему 66 лет, он живёт в Усольском районе. А ещё у неё есть 16 внуков, а количество правнуков и праправнуков считают с трудом. К пожеланиям здоровья и благополучия столетней имениннице присоединилась и заместитель мэра Марина Сасина, отметив, что в этом году Ангарску только 70, а юбиляру – уже 100 лет.
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