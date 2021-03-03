Дарима Сандакова получила диплом престижного технического вуза
Известная бурятская спортсменка, член сборной России по боксу Дарима Сандакова получила диплом о высшем образовании. Фотографию со своим дипломом она опубликовала в соцсети.
- Диплом на руках. Голова на плечах, вперед в светлое будущее, - написала Дарима Сандакова.
Подписчики вовсю поздравляют Дариму. «Поздравляю, очень рад за тебя!», «Молодец Дарима, поздравляю», «Congratulations girl», «Поздравляю молодого специалиста!», «С дипломом! Желаю, чтобы в ближайшем будущем он не пригодился, на первом месте бокс!», - оставляют пользователи пожелания.
Дарима Сандакова училась в престижном техническом вузе – Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС». Это ведущий российский вуз в сфере материаловедения, металлургии и горного дела. На сайте учебного заведения сообщается, что Дарима Сандакова обучалась в Горном институте по направлению «Технологические машины и оборудование».
Спортсменка из Бурятии – действующая чемпионка Европы по боксу. Она завоевала золото в 2019 году на чемпионате, который проводился в Испании. В финале в категории до 69 кг Дарима оказалась сильнее итальянки Анжелы Карини (5-0). В 2020 году чемпионата Европы по боксу не было.
В том же 2019 году Улан-Удэ принимал чемпионат мира, но, поскольку перерыв между ним и чемпионатом Европы оказался не большим, Дариме дали отдохнуть и восстановиться.
Дарима Сандакова – одна из реальных претенденток на попадание в олимпийскую сборную.
Чемпионка Европы из Бурятии окончила Горный институт
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дарима Сандакова получила диплом престижного технического вуза
За второе место наградили консервированной кашей
Люди просят вернуть светофоры на прежние места
Сосны с главной ёлки перерабатываются в мульчу
Надежда Низовкина вернулась в изолятор из больницы
Нинель Старикова после войны переехала в Улан-Удэ из Иркутска
«Князь Игорь» долго считался визитной карточкой Бурятского оперного театра
Старые заборы представляют опасность для людей и портят облик города
Курящие соседи отравляют жизнь многих жителей Бурятии
В этот день было продано более 250 театральных билетов
Принимал зачёты начальник парашютно-десантной службы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС
Для спасения двухмесячной Адисы нужен ещё 131 миллион рублей
На пост претендовали три известных человека
Девушка сняла ролик о том, как по мнению других живут буряты
6 марта на станции переливания крови состоится рабочая суббота