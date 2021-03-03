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Чемпионка Европы из Бурятии окончила Горный институт

Чемпионка Европы из Бурятии окончила Горный институт
Общество,  Фото:страница Даримы Сандаковой
Дарима Сандакова получила диплом престижного технического вуза

Известная бурятская спортсменка, член сборной России по боксу Дарима Сандакова получила диплом о высшем образовании. Фотографию со своим дипломом она опубликовала в соцсети.

- Диплом на руках. Голова на плечах, вперед в светлое будущее, - написала Дарима Сандакова.

Подписчики вовсю поздравляют Дариму. «Поздравляю, очень рад за тебя!», «Молодец Дарима, поздравляю», «Congratulations girl», «Поздравляю молодого специалиста!», «С дипломом! Желаю, чтобы в ближайшем будущем он не пригодился, на первом месте бокс!», - оставляют пользователи пожелания.

Дарима Сандакова училась в престижном техническом вузе – Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС». Это ведущий российский вуз в сфере материаловедения, металлургии и горного дела. На сайте учебного заведения сообщается, что Дарима Сандакова обучалась в Горном институте по направлению «Технологические машины и оборудование».

Спортсменка из Бурятии – действующая чемпионка Европы по боксу. Она завоевала золото в 2019 году на чемпионате, который проводился в Испании. В финале в категории до 69 кг Дарима оказалась сильнее итальянки Анжелы Карини (5-0). В 2020 году чемпионата Европы по боксу не было.

В том же 2019 году Улан-Удэ принимал чемпионат мира, но, поскольку перерыв между ним и чемпионатом Европы оказался не большим, Дариме дали отдохнуть и восстановиться.

Дарима Сандакова – одна из реальных претенденток на попадание в олимпийскую сборную.



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