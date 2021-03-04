Заиграевские хоккеисты успешно выступили на турнирах Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба администрации Заиграевского района

Они стали победителями и призёрами республиканских соревнований



Спортсмены Заиграевского района Бурятии завоевали несколько трофеев республиканских соревнований по хоккею с мячом, сообщает пресс-служба районной администрации.



С 26 по 28 февраля в городе Закаменск прошло первенство Бурятии по хоккею с мячом среди ветеранов. В соревнованиях приняли участие семь команд: три из Закаменского района, команды Кижингинского и Окинского районов и две из Заиграевского района (посёлки Заиграево и Онохой). По итогам первенства победителем стала команда посёлка Заиграево. Лучшим нападающим игроком признан Эдуард Нимаев из Заиграево.



С января по конец февраля в Бурятии прошёл республиканский чемпионат по хоккею с мячом. В соревнованиях участвовало восемь команд. По итогам 7 сыгранных матчей и 12 набранных очков, сборная команда Заиграевского района стала серебряным призёром.



С 27 по 28 февраля в селе Новая Брянь прошёл чемпионат республики по хоккею с мячом среди юношей 2006-2007 годов рождения. Титул чемпиона оспаривали сборные Хоринского, Бичурского, Мухоршибирского, Закаменского и Заиграевского районов. По итогам двух побед команда Заиграевского района стала бронзовым призёром чемпионата. Лучшим вратарём турнира был признан Сергей Кондратьев из Новой Бряни.

