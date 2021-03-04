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В Иркутске пройдёт чемпионат России по конькобежному спорту

В Иркутске пройдёт чемпионат России по конькобежному спорту
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования состоятся в иркутском ледовом дворце «Байкал»

В Иркутске с 12 по 14 марта состоится чемпионат России по конькобежному спорту по многоборьям. Ожидается, что в соревнованиях в ледовом дворце «Байкал» примут участие около 90 сильнейших конькобежцев страны.

География участников чемпионата страны очень широкая. В соревнованиях примут участие конькобежцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Мурманской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Нижегородской, Ивановской, Костромской областей, Алтайского, Краснодарского, Хабаровского краёв и других субъектов РФ.

Спортсменам предстоит соревноваться в спринтерском (дистанции 500, 1000 метров и 500, 1000 метров) и классическом многоборьях (у женщин – 500, 3000, 1500, 5000 метров; у мужчин – 500, 5000, 1500, 10000 метров).

От Иркутской области в чемпионате России будут участвовать две спортсменки. Это иркутянка, воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия», мастер спорта России Дарья Филиппова. Тренером спортсменки является Заслуженный тренер России Сергей Слоев. Также регион представит ангарчанка, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Ермак» Анастасия Батгауер. Она тренируется у Николая Мельникова.

Уже 4 марта в Иркутск прилетает национальная сборная по конькобежному спорту.

Открытие чемпионата России по конькобежному спорту пройдёт 13 марта в 10:40. Старты состоятся 13 и 14 марта, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

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