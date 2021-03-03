Люди просят вернуть светофоры на прежние места
Улан-удэнцы обратились к городским властям с просьбой вернуть светофоры на перекрёстке улиц Ербанова и Коммунистическая.
Недавно здесь была изменена схема движения пешеходов. Перекрёсток оборудовали тремя светофорами. Здесь ликвидировали пешеходный переход со стороны магазина «Спутник». Новый пешеходный переход установили около здания «Байкал Плаза» и министерства здравоохранения Бурятии.
Однако новшество доставляет горожанам неудобства.
- Ежедневно наблюдаю следующую картину (см. фото) и становится страшно! Вдруг не дай бог... Если кому-нибудь, например, необходимо добраться от магазина «Спутник» до Дома Быта, надо пройти через три светофора, которые горят одновременно, соответственно ожидать возле каждого приходится по две-три минуты. Поэтому порой людям проще перебежать все светофоры сразу, рискуя своей жизнью, - поделился местный житель в паблике «Аноним 03».
Улан-удэнцы высказываю мнение, что, несмотря на перенос пешеходного перехода, пробок в центре меньше не стало.
Пользователи предлагают вернуть прежний светофор напротив магазина «Спутник» и Дома быта, или перенести его чуть выше, ближе к улице Борсоева.
В комментариях многие поддержали идею. Как выяснилось, большинству также не нравятся новые пешеходные переходы со множеством светофоров. Лишь один комментатор высказался «за» новые светофоры.
«Полностью поддерживаю! Тоже вчера писала, что очень неудобно сделали для пешеходов», «Убрали переход, но пешеходный цикл-то всё равно остался, и автомобилям нигде не добавили. Бессмысленное решение. Тем более новое место перехода сместили ближе к площади, хотя там есть уже переход на площадь», «Согласна с автором!!!», «Диагональный переход? Не, не слышали».
Один из подписчиков предложил сделать здесь подземный переход: «Давайте там будет акведук или подземка так удобней».
Улан-удэнцы недовольны новыми светофорами в центре
Общество, Фото:
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