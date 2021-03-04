 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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На севере Бурятии температура опускалась до -40

На севере Бурятии температура опускалась до -40
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ днём до -15

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 марта по республике ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, местами до 14 м/с. Температура ночью -25,-30, местами -19,-24, по северной половине -35,-40, днём -11,-16, местами -18,-23, по юго-западу и югу -5,-10.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -22,-24, днём -13,-15
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