На севере Бурятии температура опускалась до -40

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ днём до -15



По данным Бурятского гидрометцентра, 4 марта по республике ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, местами до 14 м/с. Температура ночью -25,-30, местами -19,-24, по северной половине -35,-40, днём -11,-16, местами -18,-23, по юго-западу и югу -5,-10.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -22,-24, днём -13,-15