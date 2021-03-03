В Забайкалье появится «Карта жителя региона»

Она должна заменить документы и пропуска



В ближайшее время в Забайкальском крае появятся «Карты жителя». Это единая цифровая платформа для быстрого доступа к городской среде, транспорту, социальным услугам, льготам и бонусам. Соответствующее соглашение готовит правительство региона с платёжной системой «Мир».



- Скоро в карту «вошьют» персональные данные человека (полис, ИНН), даже электронную подпись. Ничего не нужно будет носить собой. Карта даст возможность получить все меры социальной поддержки, льготы, доступ к программам лояльности торговых предприятий, посетить библиотеку, получить приоритетное обслуживание в филиалах многофункционального центра (МФЦ). Карта поможет записаться к доктору. И станет пропуском, например, в учебное заведение. Я считаю, что Забайкалье должно быть передовым регионом. В достижении этой цели нам помогают такие высокотехнологичные решения, - рассказал вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.



Также зампред отметил, что в Забайкалье по «Карте жителя региона» станут более доступны услуги спортивных организаций (скидки на спортзал, бассейн). Сейчас «Карты жителя региона» действуют в 16 регионах страны, сообщает пресс-служба министерства экономического развития края.

