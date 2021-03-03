 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 марта

02 марта

Популярное

В Забайкалье появится «Карта жителя региона»

В Забайкалье появится «Карта жителя региона»
Общество, 
Она должна заменить документы и пропуска

В ближайшее время в Забайкальском крае появятся «Карты жителя». Это единая цифровая платформа для быстрого доступа к городской среде, транспорту, социальным услугам, льготам и бонусам. Соответствующее соглашение готовит правительство региона с платёжной системой «Мир».

- Скоро в карту «вошьют» персональные данные человека (полис, ИНН), даже электронную подпись. Ничего не нужно будет носить собой. Карта даст возможность получить все меры социальной поддержки, льготы, доступ к программам лояльности торговых предприятий, посетить библиотеку, получить приоритетное обслуживание в филиалах многофункционального центра (МФЦ). Карта поможет записаться к доктору. И станет пропуском, например, в учебное заведение. Я считаю, что Забайкалье должно быть передовым регионом. В достижении этой цели нам помогают такие высокотехнологичные решения, - рассказал вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.

Также зампред отметил, что в Забайкалье по «Карте жителя региона» станут более доступны услуги спортивных организаций (скидки на спортзал, бассейн). Сейчас «Карты жителя региона» действуют в 16 регионах страны, сообщает пресс-служба министерства экономического развития края.
Забайкальский край карта пластиковые карты документы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Чита принимает соревнования по конькобежному спорту
Чита принимает соревнования по конькобежному спорту
Общество, 03.03.2021
За призы борются сильнейшие конькобежцы Сибири и Дальнего Востока
В Иркутске впервые разыграли «Кубок Байкала по капоэйра»
В Иркутске впервые разыграли «Кубок Байкала по капоэйра»
Общество, 03.03.2021
В соревнованиях участвовали спортсмены из 7 городов Сибири
На шести улицах Улан-Удэ отключат холодную воду
На шести улицах Улан-Удэ отключат холодную воду
Общество, 03.03.2021
Воды не будет с 9 утра до 5 вечера
Бурятия встретит Гранд Тур «Байкальская миля» 5 марта
Бурятия встретит Гранд Тур «Байкальская миля» 5 марта
Общество, 03.03.2021
В Улан-Удэ команды прибудут вечером 4 марта

В Забайкалье появится «Карта жителя региона»
В Забайкалье появится «Карта жителя региона»
Общество, 03.03.2021
Она должна заменить документы и пропуска
Усть-Ордынский спортсмен стал лучшим борцом первенства СФО
Усть-Ордынский спортсмен стал лучшим борцом первенства СФО
Общество, 03.03.2021
Шесть медалей выиграли спортсмены Иркутской области на первенстве Сибири по вольной борьбе
В Улан-Удэ открыли трёхэтажный пристрой к школе №49
В Улан-Удэ открыли трёхэтажный пристрой к школе №49
Общество, 03.03.2021
Учреждение расположено в 47 квартале
Монголия собирается открыть границы с 1 мая
Монголия собирается открыть границы с 1 мая
Общество, 03.03.2021
На контрольно-пропускных пунктах уже провели работу над улучшением санитарно-гигиенической обстановки
Ангарчанка отметила столетний юбилей
Ангарчанка отметила столетний юбилей
Общество, 03.03.2021
Именинница до сих пор сама ходит за газетами и читает их без очков
Чемпионка Европы из Бурятии окончила Горный институт
Чемпионка Европы из Бурятии окончила Горный институт
Общество, 03.03.2021
Дарима Сандакова получила диплом престижного технического вуза
В Бурятии победительнице конкурса вручили коробку тушёнки
В Бурятии победительнице конкурса вручили коробку тушёнки
Общество, 03.03.2021
За второе место наградили консервированной кашей
Улан-удэнцы недовольны новыми светофорами в центре
Улан-удэнцы недовольны новыми светофорами в центре
Общество, 03.03.2021
Люди просят вернуть светофоры на прежние места
Главную ёлку Улан-Удэ переработали на удобрение
Главную ёлку Улан-Удэ переработали на удобрение
Общество, 03.03.2021
Сосны с главной ёлки перерабатываются в мульчу
Бурятская правозащитница возобновила голодовку в ИВС
Бурятская правозащитница возобновила голодовку в ИВС
Общество, 03.03.2021
Надежда Низовкина вернулась в изолятор из больницы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^