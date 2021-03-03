Нинель Старикова после войны переехала в Улан-Удэ из Иркутска
Накануне жительнице села Усть-Кяхта Нинель Константиновне Стариковой исполнилось 90 лет. Долгожительницу поздравили с юбилеем, сообщает группа «Кяхта-инфо. 24/7».
Нинель Константиновна родилась 2 марта в Иркутск. С 1939 года по 1947 год училась в школе. Сразу после окончания школы переехала в Улан-Удэ. С 1949 года работала продавцом в Улан-Удэнском универмаге, в 1958 году стала заведующей.
В 1957 году вышла замуж, родила двоих детей. Через два года после свадьбы переехали на родину мужа - в Усть-Кяхту.
С 1963 года работала санитаркой в Усть-Кяхтинской участковой больнице. В 1986 году вышла на заслуженный отдых
Нинель Константиновна ветеран труда, за её плечами 23 года непрерывного стажа; она относится к «детям войны».
Имеет пять внуков и десять правнуков.
Жительница Бурятии отметила 90-летие
Общество, Фото:
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