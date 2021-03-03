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В центре Улан-Удэ поменяют заборы вокруг строек

В центре Улан-Удэ поменяют заборы вокруг строек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Старые заборы представляют опасность для людей и портят облик города

Сегодня, 3 марта, в Улан-Удэ прошло выездное заседание депутатов комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию горсовета. В повестке стоял вопрос осмотра строящихся многоквартирных жилых домов по улице Смолина.

Сейчас в этом районе продолжается плотная жилая застройка, постоянные строительные работы вызываю дискомфорт у местных жителей. В частности, люди жалуются на новый дом по Смолина 67/1. Его строительством занимается компания «Бургражданстрой».

- Здесь очень много мелких вопросов, которые застройщик не дорабатывает. Много жалоб и много накапливается негативного фона в отношении застройщика. Вопросы очень мелкие, они касаются небольших расходов, - рассказал депутат Сергей Бурдиков.


Замечания коснулись незакрытых траншей, которые были выкопаны для теплосетей и ограждения вдоль улицы. Выделенные проходы для людей очень узкие и постоянно находятся в аварийном состоянии.

- На любой стройке вы должны были поставить щит, выстроить людям проходы. Так же делается? А это что такое? Эстетика какая у города? Это центр города. Сейчас приезжают туристы, чартеры. Они проезжают как раз по этой дороге, и что они видят в этот момент? Почему застройщики не заинтересованы в облике города? Поэтому штрафные санкции включить в полном объёме, - высказался по поводу покосившихся заборов заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов.

Поставить новый забор и закрыть траншеи застройщик пообещал до 11 марта.


Решался вопрос и о пешеходном переходе на пересечении улиц Смолина и Ербанова. Люди, чтобы пройти к торговым центрам, зачастую перебегают через оживлённую дорогу.

Депутаты предложили перенести зебру с автобусной остановки «БГУ» чуть ближе к перекрёстку, а на самом перекрёстке установить шумовую полосу для торможения и ограничить скоростной режим до 40 км. ч. Этот вопрос будет прорабатываться в ГИБДД.


ГорсоветУУ строительство новостройки
 
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