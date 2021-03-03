Военнослужащие провели учения по уничтожению противника, засевшего в доме
Разведчики общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, провели учения по штурму здания с поддержкой снайперских пар. Специальная тактическая группа штурмовала здание и уничтожила условного противника.
В ходе мероприятия военнослужащие вели огонь из новейших автоматов АК-12, снайперских винтовок СВД, современных пистолетов ПЯ «Грач» и пулемётов ПК из укрытий, имитирующих естественные городские препятствия.
Ранее разведчики отработали элементы тактической стрельбы на интерактивном тире «Рубин-110».
- Уникальность стрелкового комплекса состоит в том, что на нём можно отработать более 2000 стрелковых упражнений. При этом учитываются баллистические характеристики оружия и метеорологические условия стрельбы. Стрельба по целям на огромном экране осуществляется с помощью лазеров, установленных на оружии. Ощущение реального боя достигается с помощью реалистичной имитации выстрела с использованием холостых боеприпасов. Преимуществом данного тира является его мобильность, скорость развёртывания, возможность в ходе тренировки производить стрельбу из различных положений с места и в движении. С появлением лазерного тира у военнослужащих появилась возможность в разы повысить свои профессиональные навыки стрельбы, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа
В Бурятии разведчики и снайперы штурмовали здание
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