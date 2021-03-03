Принимал зачёты начальник парашютно-десантной службы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС
На базе Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России в посёлке Никола Иркутской области прошли очередные учебно-тренировочные сборы по беспарашютному десантированию.
- В условиях работы в популярном туристском регионе, а также в преддверии таяния снегов и половодья, спасатели готовятся к возможным ЧС, - сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.
Принимал зачёты по беспарашютному десантированию у спасателей начальник парашютно-десантной службы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Евгений Скрипальщиков. Он приехал из Красноярска.
Байкальские спасатели прослушали теоретический курс лекций и отработали практические навыки десантирования в условное место происшествия.
Байкальские спасатели тренируют навыки беспарашютного десантирования
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