Байкальские спасатели тренируют навыки беспарашютного десантирования

Принимал зачёты начальник парашютно-десантной службы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС



На базе Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России в посёлке Никола Иркутской области прошли очередные учебно-тренировочные сборы по беспарашютному десантированию.



- В условиях работы в популярном туристском регионе, а также в преддверии таяния снегов и половодья, спасатели готовятся к возможным ЧС, - сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.



Принимал зачёты по беспарашютному десантированию у спасателей начальник парашютно-десантной службы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Евгений Скрипальщиков. Он приехал из Красноярска.



Байкальские спасатели прослушали теоретический курс лекций и отработали практические навыки десантирования в условное место происшествия.





