 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 марта

02 марта

Популярное

В Бурятии переизбрали председателя Союза театральных деятелей

В Бурятии переизбрали председателя Союза театральных деятелей
Общество,  Фото:Александра Данилова
На пост претендовали три известных человека

1 марта в Улан-Удэ состоялся съезд Союза театральных деятелей Бурятии, сообщили в пресс-службе Русского драмтеатра имени Бестужева. На съезде прошли выборы председателя Союза, который избирается сроком на пять лет. По итогам голосования им стал ныне действующий председатель, заслуженный артист России Дмитрий Панков.

На пост председателя Союза театральных деятелей Бурятии претендовали три кандидата: художественный руководитель Молодёжного художественного театра, заслуженный деятель искусств РФ Анатолий Баскаков, директор Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр» Баирма Дашидоржиева, актёр Государственного русского драматического театра имени Бестужева, заслуженный артист РФ Дмитрий Панков. Они представили свои программы развития Союза на ближайшие годы. По итогам выборов большинством голосов делегатов съезда новым председателем стал Дмитрий Панков.

Кроме того, был избран новый состав правления. В него вошли: директор и режиссёр Молодежного театра Артём Баскаков, солистка оперы, народная артистка Бурятии Эржена Базарсадаева, заслуженный работник культуры Бурятии, кандидат искусствоведения Елена Гильмулина, актриса Русского драмтеатра, заслуженная артистка Бурятии Алена Байбородина, актриса Бурятского театра драмы, заслуженная артистка Бурятии Надежда Мунконова, заслуженный работник культуры РФ Людмила Намсараева, артист-кукловод театра кукол «Ульгэр», народная артистка Бурятии Алла Натансон, солист балета, народный артист Бурятии Булыт Раднаев.


актеры театр союз театральных деятелей
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителей Бурятии призвали жаловаться на курящих соседей
Жителей Бурятии призвали жаловаться на курящих соседей
Общество, 03.03.2021
Курящие соседи отравляют жизнь многих жителей Бурятии
В Улан-Удэ актёры поработали театральными кассирами
В Улан-Удэ актёры поработали театральными кассирами
Общество, 03.03.2021
В этот день было продано более 250 театральных билетов
Байкальские спасатели тренируют навыки беспарашютного десантирования
Общество, 03.03.2021
Принимал зачёты начальник парашютно-десантной службы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС
В Улан-Удэ малышку Адису выписали из больницы
В Улан-Удэ малышку Адису выписали из больницы
Общество, 03.03.2021
Для спасения двухмесячной Адисы нужен ещё 131 миллион рублей
В Бурятии переизбрали председателя Союза театральных деятелей
В Бурятии переизбрали председателя Союза театральных деятелей
Общество, 03.03.2021
На пост претендовали три известных человека
Улан-удэнка высмеяла стереотипы по поводу бурят
Улан-удэнка высмеяла стереотипы по поводу бурят
Общество, 03.03.2021
Девушка сняла ролик о том, как по мнению других живут буряты
Улан-удэнцев просят сдать кровь в субботу
Улан-удэнцев просят сдать кровь в субботу
Общество, 03.03.2021
6 марта на станции переливания крови состоится рабочая суббота
В Улан-Удэ уберутся на фекальной улице
В Улан-Удэ уберутся на фекальной улице
Общество, 03.03.2021
В Улан-Удэ отреагировали на ситуацию с улицей, где жильцы выливают свои нечистоты прямо на улицу
Село в Иркутской области вводит запрет на алкоголь
Село в Иркутской области вводит запрет на алкоголь
Общество, 03.03.2021
Сельчане проголосовали на сходе за переход на трезвость
В Улан-Удэ подростки из СИЗО смастерили открытки мамам
В Улан-Удэ подростки из СИЗО смастерили открытки мамам
Общество, 03.03.2021
В следственном изоляторе сделали открытки к 8 марту
Улан-удэнца спустя 18 лет разыскала родная дочь из Калуги
Улан-удэнца спустя 18 лет разыскала родная дочь из Калуги
Общество, 03.03.2021
ДНК-тест на отцовство улан-удэнец прошёл на Первом канале
Бурятские юмористы улетели на второй тур «Comedy Баттл»
Бурятские юмористы улетели на второй тур «Comedy Баттл»
Общество, 03.03.2021
Трио «Чива» уже находится в Москве
В Бурятии впервые за долгое время выявили менее 100 больных коронавирусом
В Бурятии впервые за долгое время выявили менее 100 больных коронавирусом
Общество, 03.03.2021
Коронавирус в республике взял отметку в 34 тысячи
Панкратионисты Бурятии получили путёвки на чемпионат России
Панкратионисты Бурятии получили путёвки на чемпионат России
Общество, 03.03.2021
Спортсмены Бурятии взяли медали чемпионата ДФО
В Улан-Удэ осуждённые сделали весенний топиарий
В Улан-Удэ осуждённые сделали весенний топиарий
Общество, 03.03.2021
Мастер-класс прошёл в женской колонии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^