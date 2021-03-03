На пост претендовали три известных человека
1 марта в Улан-Удэ состоялся съезд Союза театральных деятелей Бурятии, сообщили в пресс-службе Русского драмтеатра имени Бестужева. На съезде прошли выборы председателя Союза, который избирается сроком на пять лет. По итогам голосования им стал ныне действующий председатель, заслуженный артист России Дмитрий Панков.
На пост председателя Союза театральных деятелей Бурятии претендовали три кандидата: художественный руководитель Молодёжного художественного театра, заслуженный деятель искусств РФ Анатолий Баскаков, директор Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр» Баирма Дашидоржиева, актёр Государственного русского драматического театра имени Бестужева, заслуженный артист РФ Дмитрий Панков. Они представили свои программы развития Союза на ближайшие годы. По итогам выборов большинством голосов делегатов съезда новым председателем стал Дмитрий Панков.
Кроме того, был избран новый состав правления. В него вошли: директор и режиссёр Молодежного театра Артём Баскаков, солистка оперы, народная артистка Бурятии Эржена Базарсадаева, заслуженный работник культуры Бурятии, кандидат искусствоведения Елена Гильмулина, актриса Русского драмтеатра, заслуженная артистка Бурятии Алена Байбородина, актриса Бурятского театра драмы, заслуженная артистка Бурятии Надежда Мунконова, заслуженный работник культуры РФ Людмила Намсараева, артист-кукловод театра кукол «Ульгэр», народная артистка Бурятии Алла Натансон, солист балета, народный артист Бурятии Булыт Раднаев.
В Бурятии переизбрали председателя Союза театральных деятелей
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