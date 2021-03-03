В Иркутской области леса закроют для посещения с 10 апреля

В регионе прошло заседание комиссии по ликвидации ЧС



Особый противопожарный режим в лесах будет объявлен в Иркутской области с 10 апреля. Об этом стало известно на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Обсуждались итоги пожароопасного сезона прошлого года и вопросы подготовки к предстоящей борьбе с лесными пожарами в 2021 году.



Как рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев, подготовка к предстоящему пожароопасному сезону в лесах началась в конце прошлого года. Разработаны необходимые нормативно-правовые документы, регламентирующие действия всех лесопожарных служб региона. Идёт ремонт лесопожарной техники и закупка снаряжения, противопожарного инвентаря и средств связи. На закупку лесопожарной техники и оборудования запланировано выделение из федерального бюджета 235,5 млн рублей. Планируется приобретение 47 единиц такой техники. На 25 марта назначены масштабные командно-штабные учения, они пройдут на территории Качугского района.



Также на заседании комиссии обсудили подготовку к предстоящему паводкоопасному периоду. Начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азат Насыров объяснил, что прогноз вскрытия рек в регионе и максимальных уровней воды в них будет составлен к 6 апреля. По среднемноголетним наблюдениям ранние даты начала ледохода приходятся на 11 апреля.



С учётом характера вскрытия рек и статистических данных в весенний период наиболее подвержены паводкам 11 районов области. Это западные, центральные, верхнеленские и северные территории. При наиболее неблагоприятном развитии паводковой обстановки в зонах возможного подтопления может оказаться около пяти тысяч домов в 97 населённых пунктах. В их в общей сложности проживает около 18,5 тыс. человек.



По словам начальника главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслава Федосеенко, в текущем году продолжится практика заблаговременной передислокации спасательных подразделений. В населённые пункты будут направлены дополнительные силы и средства. В паводкоопасные районы готовы выехать 183 человека, 47 единиц техники, 36 плавсредств.



В этом году спланирована работа восьми межведомственных оперативных групп правительства Иркутской области. Они будут дислоцироваться в Тайшете, Тулуне, Нижнеудинске, Зиме, Жигалово, Усть-Куте, Казачинском и Киренске.



В целом, группировка сил и средств для проведения противопаводковых мероприятий составит более 21 тысяч человек и около трёх тысяч единиц техники. Для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2021 года из областного бюджета предусмотрено выделение 8,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

