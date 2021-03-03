В Иркутской области леса закроют для посещения с 10 апреля

В регионе прошло заседание комиссии по ликвидации ЧС
Особый противопожарный режим в лесах будет объявлен в Иркутской области с 10 апреля. Об этом стало известно на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Обсуждались итоги пожароопасного сезона прошлого года и вопросы подготовки к предстоящей борьбе с лесными пожарами в 2021 году.
Как рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев, подготовка к предстоящему пожароопасному сезону в лесах началась в конце прошлого года. Разработаны необходимые нормативно-правовые документы, регламентирующие действия всех лесопожарных служб региона. Идёт ремонт лесопожарной техники и закупка снаряжения, противопожарного инвентаря и средств связи. На закупку лесопожарной техники и оборудования запланировано выделение из федерального бюджета 235,5 млн рублей. Планируется приобретение 47 единиц такой техники. На 25 марта назначены масштабные командно-штабные учения, они пройдут на территории Качугского района.
Также на заседании комиссии обсудили подготовку к предстоящему паводкоопасному периоду. Начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азат Насыров объяснил, что прогноз вскрытия рек в регионе и максимальных уровней воды в них будет составлен к 6 апреля. По среднемноголетним наблюдениям ранние даты начала ледохода приходятся на 11 апреля.
С учётом характера вскрытия рек и статистических данных в весенний период наиболее подвержены паводкам 11 районов области. Это западные, центральные, верхнеленские и северные территории. При наиболее неблагоприятном развитии паводковой обстановки в зонах возможного подтопления может оказаться около пяти тысяч домов в 97 населённых пунктах. В их в общей сложности проживает около 18,5 тыс. человек.
По словам начальника главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслава Федосеенко, в текущем году продолжится практика заблаговременной передислокации спасательных подразделений. В населённые пункты будут направлены дополнительные силы и средства. В паводкоопасные районы готовы выехать 183 человека, 47 единиц техники, 36 плавсредств.
В этом году спланирована работа восьми межведомственных оперативных групп правительства Иркутской области. Они будут дислоцироваться в Тайшете, Тулуне, Нижнеудинске, Зиме, Жигалово, Усть-Куте, Казачинском и Киренске.
В целом, группировка сил и средств для проведения противопаводковых мероприятий составит более 21 тысяч человек и около трёх тысяч единиц техники. Для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2021 года из областного бюджета предусмотрено выделение 8,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области леса закроют для посещения с 10 апреля
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Заявки направят в министерство сельского хозяйства Российской Федерации
«Цветущий багульник» соберёт любителей классической музыки в 45-й раз
Птица врезалась в окно веранды дачного дома
В Улан-Удэ проводится акция «Признание»
За призы борются сильнейшие конькобежцы Сибири и Дальнего Востока
В соревнованиях участвовали спортсмены из 7 городов Сибири
Воды не будет с 9 утра до 5 вечера
В Улан-Удэ команды прибудут вечером 4 марта
Она должна заменить документы и пропуска
Шесть медалей выиграли спортсмены Иркутской области на первенстве Сибири по вольной борьбе
Учреждение расположено в 47 квартале
На контрольно-пропускных пунктах уже провели работу над улучшением санитарно-гигиенической обстановки
Именинница до сих пор сама ходит за газетами и читает их без очков
Прогноз озвучили синоптики
Дарима Сандакова получила диплом престижного технического вуза