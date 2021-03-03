Улан-удэнка высмеяла стереотипы по поводу бурят

Улан-удэнка Алёна (пользователь notshamanka в Instagram) сняла забавный ролик, который назвала «Как по мнению других живут буряты». В нём она отразила различные стереотипы.





Ранее в Instagram активно обсуждали видео по поводу стереотипов об иркутской бурятке.







- Я просыпаюсь и сразу же иду колоть дрова, потому что зимой в юрте холодно, - рассказывает на видео Алёна.Затем она показывает, что на завтрак готовит буузы, а их остатки закидывает на «балкон юрты».- Затем захожу в соцсети и пишу, что я не китаец и что Бурятия находится в России. Затем иду в магазин покупать спортивку Russia, заранее зная, что у меня дома их уже 60, - рассказывает девушка.Отметила она в своём видео и стереотип по поводу, того буряты якобы любят затевать драки и ходят в спортивной одежде.