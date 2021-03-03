Улан-удэнка высмеяла стереотипы по поводу бурят

Девушка сняла ролик о том, как по мнению других живут буряты
Улан-удэнка Алёна (пользователь notshamanka в Instagram) сняла забавный ролик, который назвала «Как по мнению других живут буряты». В нём она отразила различные стереотипы.
- Я просыпаюсь и сразу же иду колоть дрова, потому что зимой в юрте холодно, - рассказывает на видео Алёна.
Затем она показывает, что на завтрак готовит буузы, а их остатки закидывает на «балкон юрты».
- Затем захожу в соцсети и пишу, что я не китаец и что Бурятия находится в России. Затем иду в магазин покупать спортивку Russia, заранее зная, что у меня дома их уже 60, - рассказывает девушка.
Отметила она в своём видео и стереотип по поводу, того буряты якобы любят затевать драки и ходят в спортивной одежде.
Ранее в Instagram активно обсуждали видео по поводу стереотипов об иркутской бурятке.
Девушка сняла ролик о том, как по мнению других живут буряты
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