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Улан-удэнцев просят сдать кровь в субботу

Улан-удэнцев просят сдать кровь в субботу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
6 марта на станции переливания крови состоится рабочая суббота

Служба крови приглашает обладателей 1+, 2+, 3+, 4+ и 3- групп крови на станцию переливания крови по адресу: Улан-Удэ, ул. Пирогова 7а.

Приём доноров ведётся в будни с 8 до 13 часов. По четвергам с 9 до 13 часов.

6 марта состоится рабочая суббота.

- Имеются противопоказания, ознакомьтесь на сайте brspk03.ru. Соблюдайте диету, - предупредили в Службе крови Бурятии.
Донорство крови
 
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