В Улан-Удэ отреагировали на ситуацию с улицей, где жильцы выливают свои нечистоты прямо на улицу
В Улан-Удэ управляющая организация уберёт нечистоты, которые местные жители в отсутствие туалета выливают прямо на улицу. Работы по уборке фекалий должны быть проведены в ближайшее время.
Как сообщал «Байкал-Daily», на улице Астраханской в Улан-Удэ сложилась непростая ситуация. Здесь жильцы нескольких домов живут без уличного туалета, который сгорел у них три года назад, а также без выгребной ямы. Свои нечистоты они вываливают прямо на улицу. На проблему обратила внимание депутат Хурала Оксана Бухольцева, которая написала об этом в Facebook, после чего о фекальной проблеме рассказали многие СМИ.
Ситуацию «Байкал-Daily» прокомментировали в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
- По вопросу устройства туалета и выгребной ямы вблизи дома №14 по улице Астраханской, сообщаем, что администрация Железнодорожного района направила письма в адрес депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов и Народного Хурала по вашему округу о возможности направления денежных средств на данное мероприятие в текущем году. Депутатом Народного Хурала Батором Цыбиковым подтверждено финансирование данного мероприятия в размере 300 тысяч рублей на благоустройство дворовой территории (устройство туалета и выгребной ямы), - сообщили городской администрации.
Управляющая организация ООО «Реал» должна убрать фекалии в срок до 4 марта.
- За данное нарушение сроков по уборке территории управляющая организация будет привлечена к административной ответственности, - отметили в мэрии.
В Улан-Удэ уберутся на фекальной улице
Общество, Фото:
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