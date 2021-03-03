 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 марта

02 марта

Популярное

В Улан-Удэ уберутся на фекальной улице

В Улан-Удэ уберутся на фекальной улице
Общество,  Фото:страница Оксаны Бухольцевой
В Улан-Удэ отреагировали на ситуацию с улицей, где жильцы выливают свои нечистоты прямо на улицу

В Улан-Удэ управляющая организация уберёт нечистоты, которые местные жители в отсутствие туалета выливают прямо на улицу. Работы по уборке фекалий должны быть проведены в ближайшее время.

Как сообщал «Байкал-Daily», на улице Астраханской в Улан-Удэ сложилась непростая ситуация. Здесь жильцы нескольких домов живут без уличного туалета, который сгорел у них три года назад, а также без выгребной ямы. Свои нечистоты они вываливают прямо на улицу. На проблему обратила внимание депутат Хурала Оксана Бухольцева, которая написала об этом в Facebook, после чего о фекальной проблеме рассказали многие СМИ.

Ситуацию «Байкал-Daily» прокомментировали в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

- По вопросу устройства туалета и выгребной ямы вблизи дома №14 по улице Астраханской, сообщаем, что администрация Железнодорожного района направила письма в адрес депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов и Народного Хурала по вашему округу о возможности направления денежных средств на данное мероприятие в текущем году. Депутатом Народного Хурала Батором Цыбиковым подтверждено финансирование данного мероприятия в размере 300 тысяч рублей на благоустройство дворовой территории (устройство туалета и выгребной ямы), - сообщили городской администрации.

Управляющая организация ООО «Реал» должна убрать фекалии в срок до 4 марта.

- За данное нарушение сроков по уборке территории управляющая организация будет привлечена к административной ответственности, - отметили в мэрии.
уборка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнка высмеяла стереотипы по поводу бурят
Улан-удэнка высмеяла стереотипы по поводу бурят
Общество, 03.03.2021
Девушка сняла ролик о том, как по мнению других живут буряты
Улан-удэнцев просят сдать кровь в субботу
Улан-удэнцев просят сдать кровь в субботу
Общество, 03.03.2021
6 марта на станции переливания крови состоится рабочая суббота
В Улан-Удэ уберутся на фекальной улице
В Улан-Удэ уберутся на фекальной улице
Общество, 03.03.2021
В Улан-Удэ отреагировали на ситуацию с улицей, где жильцы выливают свои нечистоты прямо на улицу
Село в Иркутской области вводит запрет на алкоголь
Село в Иркутской области вводит запрет на алкоголь
Общество, 03.03.2021
Сельчане проголосовали на сходе за переход на трезвость
В Улан-Удэ подростки из СИЗО смастерили открытки мамам
В Улан-Удэ подростки из СИЗО смастерили открытки мамам
Общество, 03.03.2021
В следственном изоляторе сделали открытки к 8 марту
Улан-удэнца спустя 18 лет разыскала родная дочь из Калуги
Улан-удэнца спустя 18 лет разыскала родная дочь из Калуги
Общество, 03.03.2021
ДНК-тест на отцовство улан-удэнец прошёл на Первом канале
Бурятские юмористы улетели на второй тур «Comedy Баттл»
Бурятские юмористы улетели на второй тур «Comedy Баттл»
Общество, 03.03.2021
Трио «Чива» уже находится в Москве
В Бурятии впервые за долгое время выявили менее 100 больных коронавирусом
В Бурятии впервые за долгое время выявили менее 100 больных коронавирусом
Общество, 03.03.2021
Коронавирус в республике взял отметку в 34 тысячи
Панкратионисты Бурятии получили путёвки на чемпионат России
Панкратионисты Бурятии получили путёвки на чемпионат России
Общество, 03.03.2021
Спортсмены Бурятии взяли медали чемпионата ДФО
В Улан-Удэ осуждённые сделали весенний топиарий
В Улан-Удэ осуждённые сделали весенний топиарий
Общество, 03.03.2021
Мастер-класс прошёл в женской колонии
В Бурятии быстрее всех на лыжне был боец спецназа «Гром»
В Бурятии быстрее всех на лыжне был боец спецназа «Гром»
Общество, 03.03.2021
Cостоялся чемпионат Бурятского республиканского отделения «Динамо» по лыжным гонкам
В Улан-Удэ начали готовиться к лесным пожарам
В Улан-Удэ начали готовиться к лесным пожарам
Общество, 03.03.2021
Выжигание сухой травы строго регламентировано
В Улан-Удэ школьники выращивают сосны из семян
В Улан-Удэ школьники выращивают сосны из семян
Общество, 03.03.2021
Волонтёрами стали школьники 25-й школы
Житель Бурятии незаконно прописал семь граждан Узбекистана
Житель Бурятии незаконно прописал семь граждан Узбекистана
Общество, 03.03.2021
Сельчанина оштрафовали на 30 тысяч рублей
Улан-удэнка через суд добилась выплаты разницы суммы маткапитала
Улан-удэнка через суд добилась выплаты разницы суммы маткапитала
Общество, 03.03.2021
С жалобой женщина обращалась в прокуратуру

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^