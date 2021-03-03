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В Бурятии проведут чемпионат по рыбной ловле

В Бурятии проведут чемпионат по рыбной ловле
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Турнир пройдёт на льду озера Байкал

13 марта в Бурятии состоится чемпионат Кабанского района по рыбной ловле. Соревнования пройдут на озере Байкал в местности Култушная.

Открытие чемпионата начнётся в 9:00. В 9:30 будет дан старт соревнований. Закрытие турнира и церемония награждения лучших рыболовов проведут в 14:30.

Как сообщал «Байкал-Daily», соревнования по рыбной ловле пройдут также в Хоринском и Баунтовском районах Бурятии.

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Бурятия Кабанский район рыбная ловля рыбалка рыболовный спорт спорт чемпионат Байкал
 
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