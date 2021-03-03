Турнир пройдёт на льду озера Байкал
13 марта в Бурятии состоится чемпионат Кабанского района по рыбной ловле. Соревнования пройдут на озере Байкал в местности Култушная.
Открытие чемпионата начнётся в 9:00. В 9:30 будет дан старт соревнований. Закрытие турнира и церемония награждения лучших рыболовов проведут в 14:30.
Как сообщал «Байкал-Daily», соревнования по рыбной ловле пройдут также в Хоринском и Баунтовском районах Бурятии.
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В Бурятии проведут чемпионат по рыбной ловле
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