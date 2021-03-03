В следственном изоляторе сделали открытки к 8 марту
В СИЗО-1 в Улан-Удэ психологи провели для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток в технике квиллинг.
Подростков научили делать открытки с узором на лицевой стороне из длинных полосок бумаги, скрученных в спираль, с использованием различных декоративных элементов.
Освоив технику, подростки изготовили поздравительные открытки с пожеланиями для своих мам к Международному женскому дню.
По информации УФСИН по Бурятии
В Улан-Удэ подростки из СИЗО смастерили открытки мамам
Общество, Фото:
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