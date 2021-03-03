В Улан-Удэ подростки из СИЗО смастерили открытки мамам

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В следственном изоляторе сделали открытки к 8 марту



В СИЗО-1 в Улан-Удэ психологи провели для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток в технике квиллинг.



Подростков научили делать открытки с узором на лицевой стороне из длинных полосок бумаги, скрученных в спираль, с использованием различных декоративных элементов.



Освоив технику, подростки изготовили поздравительные открытки с пожеланиями для своих мам к Международному женскому дню.





По информации УФСИН по Бурятии

