В Иркутске выхаживают бородатую куропатку

Общество, Фото: пресс-служба Иркутской зоогалереи

Птица врезалась в окно веранды дачного дома



В Иркутске зоогалерея приняла на лечение и реабилитацию бородатую куропатку. Это местный вид птиц, зимой иногда встречающийся вблизи города и на его окраинах.



Рано утром стая куропаток врезалась в окно веранды дачного дома в садоводстве за микрорайоном Синюшина гора. Пострадали четыре птицы, живой получилось найти всего одну. Её быстро доставили в Иркутскую зоогалерею.



- Тревожить животинку настойчивыми фотосессиями не стали, зафиксировали наличие для истории и отправили к врачу. Из имеющихся диагнозов – сотрясение мозга и повреждение лапы. Лечение будет проходить в третьем филиале, с минимальным человеческим присутствием, так как планируется выпуск в природу, - сообщает пресс-служба зоогалереи.

