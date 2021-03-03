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В Иркутске выхаживают бородатую куропатку

В Иркутске выхаживают бородатую куропатку
Общество,  Фото:пресс-служба Иркутской зоогалереи
Птица врезалась в окно веранды дачного дома

В Иркутске зоогалерея приняла на лечение и реабилитацию бородатую куропатку. Это местный вид птиц, зимой иногда встречающийся вблизи города и на его окраинах.

Рано утром стая куропаток врезалась в окно веранды дачного дома в садоводстве за микрорайоном Синюшина гора. Пострадали четыре птицы, живой получилось найти всего одну. Её быстро доставили в Иркутскую зоогалерею.

- Тревожить животинку настойчивыми фотосессиями не стали, зафиксировали наличие для истории и отправили к врачу. Из имеющихся диагнозов – сотрясение мозга и повреждение лапы. Лечение будет проходить в третьем филиале, с минимальным человеческим присутствием, так как планируется выпуск в природу, - сообщает пресс-служба зоогалереи.
Иркутск зоопарк птицы ветеринария лечение
 
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