Улан-удэнца спустя 18 лет разыскала родная дочь из Калуги

Историю улан-удэнца Николая показали на Первом канале в передаче «Мужское/Женское». Его хотела разыскать и познакомиться с ним 18-летняя дочь Дарья из Калуги. Девушка никогда в жизни не видела своего папу.
«Я всегда знала, что у меня есть отец, но прекрасно понимала, что он меня не любит, что он меня бросил и никогда не появится», - отмечала Дарья в начале программы.
Искала отца
Как оказалось, втайне от матери девушка долгие годы искала биологического отца и надеялась, что он согласится на встречу.
- Отец Дарьи Николай живёт в Улан-Удэ. Между ними шесть тысяч километров, 18 лет разлуки и серьёзные сомнения Николая в своём отцовстве. Почему все эти годы Николай не считал Дарью своей дочерью? Зачем спустя 18 лет Даша решилась на эту встречу? И что покажет тест ДНК? – сообщалось в анонсе телепередачи.
Дарья рассказала всё, что знала об отношениях отца с матерью.
- Она рассказывала, у тебя есть папа, но он очень низко, подло с тобой поступил, он у тебя пил и на почве своего алкоголизма пьяный сел за руль и попал в аварию. Он получил инвалидность, но какой степени – не знаю, у него проблемы с ногой что ли, - поведала девушка.
Как признался сам житель Улан-Удэ Николай, у которого сейчас ещё четверо детей, он ожидал этой встречи с дочерью когда-нибудь, но не сейчас.
- Появление Даши в своей жизни я не ожидал, я ожидал этой встречи когда-нибудь, если бы они сами захотели этого, но не с такой негативной оценкой обо мне. Хочешь построить отношения, надо начинать их строить в каком-то другом формате. Не с негатива. Вот в этом плане нужен ли ей отец, для чего она хочет встретиться. Я не видел ни фотографии, не видел ничего. У меня не было никакой связи, никаких звонков ни со стороны Любы, ни со стороны Даши, - изложил свою версию событий мужчина.
- Даша, я понимаю, что ты сейчас на меня злишься, сердишься, может, даже ненавидишь меня, но постарайся понять меня, может быть, простить меня, и давай попробуем как-то начать с тобой общаться. Я очень тебя об этом прошу, - добавил мужчина.
Также на самой передаче улан-удэнец разъяснил, что противником их отношений была бабушка Дарьи.
- У нас с Любой завязались на тот момент отношения, Люба забеременела, я всячески был настроен для того, чтобы мы были вместе, - уточнил он.
На вопрос ведущей Юлии Барановской, делал ли Николай предложение своей возлюбленной тогда, он ответил утвердительно.
- Сегодня она говорит «нет», завтра она говорит «не знаю». «Да» она так и не сказала. Пока Люба была беременна Дашей, мы постоянно были вместе, мы общались. Противником наших отношений, конечно, была бабушка Даши, - отметил житель столицы Бурятии.
В какой-то момент возмутился ведущий Александр Гордон: «Вот я не понимаю, ты их соплями делал этих детей? Да потому что ты не мужик, и ничего мужского в тебе нет. От тебя беременна молодая женщина, ты с ней живешь, бабушка против, я линяю, всё».
Версия матери Даши
Предоставили слово на передаче и Любови Яровой, матери Дарьи, бывшей гражданской жене Николая.
- С Колей были в гостях, и он – роди мне девочку, я такая – ну, кто получится. Просили девочку, вот она девочка, с которой я осталась один на один. Тот самый вечер, когда мы приехали из роддома. Из роддома Коля нас не забирал. Получился такой парадокс – «Любочка, роди мне девочку, а потом я ушёл с друзьями бухать, ты там как-нибудь разберись, а я потом может быть когда-нибудь приду». То есть я понимаю, что не придёт. Её обменяли на бутылку водки, - поделилась Яровая.
Житель Улан-Удэ в ответ на это спросил, почему спустя столько времени они пытаются здесь обвинить друг друга в чём-то.
- Почему мы тогда здесь сейчас, и меня обливают грязью? Почему, Люба, ты не донесла до своего ребёнка – ну, расстаются люди, бывают такие ситуации, у тебя своя семья, у Даши новый отец, любящий её. Как она смотрит ему в глаза после этого всего? – расстроился Николай.
«У него было такое, что он выпивал»
Была приглашена и мать улан-удэнца Наталья, она начала защищать своего сына.
- У него было такое, что он выпивал, но когда Люба, зная его, познакомившись с той компанией – если ты видела, что он выпивает, то ты зачем тогда с ним? У них в Любиной семье, всё решала мама. Она сказала – эта родня нам не нужна, эта алкашня нам не нужна, - рассказала уже свою версию женщина.
Далее выяснилось, что улан-удэнец развёлся со своей женой, с которой он жил после Любови, и которая родила ему четырёх детей. Сейчас он проживает в доме своей матери, а ребятишки у бывшей жены.
Под конец передачи приглашенные эксперты поделились мнением, был оглашён результаты теста ДНК. Дарья действительно оказалась дочерью Николая.
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