Улан-удэнца спустя 18 лет разыскала родная дочь из Калуги

«Я всегда знала, что у меня есть отец, но прекрасно понимала, что он меня не любит, что он меня бросил и никогда не появится», - отмечала Дарья в начале программы.







<br />

- Она рассказывала, у тебя есть папа, но он очень низко, подло с тобой поступил, он у тебя пил и на почве своего алкоголизма пьяный сел за руль и попал в аварию. Он получил инвалидность, но какой степени – не знаю, у него проблемы с ногой что ли, - поведала девушка.







В какой-то момент возмутился ведущий Александр Гордон: «Вот я не понимаю, ты их соплями делал этих детей? Да потому что ты не мужик, и ничего мужского в тебе нет. От тебя беременна молодая женщина, ты с ней живешь, бабушка против, я линяю, всё».







Под конец передачи приглашенные эксперты поделились мнением, был оглашён результаты теста ДНК. Дарья действительно оказалась дочерью Николая.





