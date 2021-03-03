 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 марта

02 марта

Популярное

Улан-удэнца спустя 18 лет разыскала родная дочь из Калуги

Улан-удэнца спустя 18 лет разыскала родная дочь из Калуги
Общество, 
ДНК-тест на отцовство улан-удэнец прошёл на Первом канале

Историю улан-удэнца Николая показали на Первом канале в передаче «Мужское/Женское». Его хотела разыскать и познакомиться с ним 18-летняя дочь Дарья из Калуги. Девушка никогда в жизни не видела своего папу.

«Я всегда знала, что у меня есть отец, но прекрасно понимала, что он меня не любит, что он меня бросил и никогда не появится», - отмечала Дарья в начале программы.


Искала отца

Как оказалось, втайне от матери девушка долгие годы искала биологического отца и надеялась, что он согласится на встречу.

- Отец Дарьи Николай живёт в Улан-Удэ. Между ними шесть тысяч километров, 18 лет разлуки и серьёзные сомнения Николая в своём отцовстве. Почему все эти годы Николай не считал Дарью своей дочерью? Зачем спустя 18 лет Даша решилась на эту встречу? И что покажет тест ДНК? – сообщалось в анонсе телепередачи.

Дарья рассказала всё, что знала об отношениях отца с матерью.

- Она рассказывала, у тебя есть папа, но он очень низко, подло с тобой поступил, он у тебя пил и на почве своего алкоголизма пьяный сел за руль и попал в аварию. Он получил инвалидность, но какой степени – не знаю, у него проблемы с ногой что ли, - поведала девушка.


Как признался сам житель Улан-Удэ Николай, у которого сейчас ещё четверо детей, он ожидал этой встречи с дочерью когда-нибудь, но не сейчас.

- Появление Даши в своей жизни я не ожидал, я ожидал этой встречи когда-нибудь, если бы они сами захотели этого, но не с такой негативной оценкой обо мне. Хочешь построить отношения, надо начинать их строить в каком-то другом формате. Не с негатива. Вот в этом плане нужен ли ей отец, для чего она хочет встретиться. Я не видел ни фотографии, не видел ничего. У меня не было никакой связи, никаких звонков ни со стороны Любы, ни со стороны Даши, - изложил свою версию событий мужчина.

- Даша, я понимаю, что ты сейчас на меня злишься, сердишься, может, даже ненавидишь меня, но постарайся понять меня, может быть, простить меня, и давай попробуем как-то начать с тобой общаться. Я очень тебя об этом прошу, - добавил мужчина.

Также на самой передаче улан-удэнец разъяснил, что противником их отношений была бабушка Дарьи.

- У нас с Любой завязались на тот момент отношения, Люба забеременела, я всячески был настроен для того, чтобы мы были вместе, - уточнил он.

На вопрос ведущей Юлии Барановской, делал ли Николай предложение своей возлюбленной тогда, он ответил утвердительно.

- Сегодня она говорит «нет», завтра она говорит «не знаю». «Да» она так и не сказала. Пока Люба была беременна Дашей, мы постоянно были вместе, мы общались. Противником наших отношений, конечно, была бабушка Даши, - отметил житель столицы Бурятии.

В какой-то момент возмутился ведущий Александр Гордон: «Вот я не понимаю, ты их соплями делал этих детей? Да потому что ты не мужик, и ничего мужского в тебе нет. От тебя беременна молодая женщина, ты с ней живешь, бабушка против, я линяю, всё».


Версия матери Даши

Предоставили слово на передаче и Любови Яровой, матери Дарьи, бывшей гражданской жене Николая.

- С Колей были в гостях, и он – роди мне девочку, я такая – ну, кто получится. Просили девочку, вот она девочка, с которой я осталась один на один. Тот самый вечер, когда мы приехали из роддома. Из роддома Коля нас не забирал. Получился такой парадокс – «Любочка, роди мне девочку, а потом я ушёл с друзьями бухать, ты там как-нибудь разберись, а я потом может быть когда-нибудь приду». То есть я понимаю, что не придёт. Её обменяли на бутылку водки, - поделилась Яровая.

Житель Улан-Удэ в ответ на это спросил, почему спустя столько времени они пытаются здесь обвинить друг друга в чём-то.

- Почему мы тогда здесь сейчас, и меня обливают грязью? Почему, Люба, ты не донесла до своего ребёнка – ну, расстаются люди, бывают такие ситуации, у тебя своя семья, у Даши новый отец, любящий её. Как она смотрит ему в глаза после этого всего? – расстроился Николай.

«У него было такое, что он выпивал»

Была приглашена и мать улан-удэнца Наталья, она начала защищать своего сына.

- У него было такое, что он выпивал, но когда Люба, зная его, познакомившись с той компанией – если ты видела, что он выпивает, то ты зачем тогда с ним? У них в Любиной семье, всё решала мама. Она сказала – эта родня нам не нужна, эта алкашня нам не нужна, - рассказала уже свою версию женщина.

Далее выяснилось, что улан-удэнец развёлся со своей женой, с которой он жил после Любови, и которая родила ему четырёх детей. Сейчас он проживает в доме своей матери, а ребятишки у бывшей жены.

Под конец передачи приглашенные эксперты поделились мнением, был оглашён результаты теста ДНК. Дарья действительно оказалась дочерью Николая.


Как сообщал «Байкал-Daily», жители Бурятии не раз становились героями популярного шоу «Мужское/Женское». В середине февраля вышел выпуск об онкобольной женщине, живущей в гниющем доме.

В 2018 году прогремела история о том, как жителя Бурятии посадили за изнасилование родной дочери. Но на стороне мужчины оказались его односельчане.
семьи телевидение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии впервые за долгое время выявили менее 100 больных коронавирусом
В Бурятии впервые за долгое время выявили менее 100 больных коронавирусом
Общество, 03.03.2021
Коронавирус в республике взял отметку в 34 тысячи
Панкратионисты Бурятии получили путёвки на чемпионат России
Панкратионисты Бурятии получили путёвки на чемпионат России
Общество, 03.03.2021
Спортсмены Бурятии взяли медали чемпионата ДФО
В Улан-Удэ осуждённые сделали весенний топиарий
В Улан-Удэ осуждённые сделали весенний топиарий
Общество, 03.03.2021
Мастер-класс прошёл в женской колонии
В Бурятии быстрее всех на лыжне был боец спецназа «Гром»
В Бурятии быстрее всех на лыжне был боец спецназа «Гром»
Общество, 03.03.2021
Cостоялся чемпионат Бурятского республиканского отделения «Динамо» по лыжным гонкам
В Улан-Удэ начали готовиться к лесным пожарам
В Улан-Удэ начали готовиться к лесным пожарам
Общество, 03.03.2021
Выжигание сухой травы строго регламентировано
В Улан-Удэ школьники выращивают сосны из семян
В Улан-Удэ школьники выращивают сосны из семян
Общество, 03.03.2021
Волонтёрами стали школьники 25-й школы
Житель Бурятии незаконно прописал семь граждан Узбекистана
Житель Бурятии незаконно прописал семь граждан Узбекистана
Общество, 03.03.2021
Сельчанина оштрафовали на 30 тысяч рублей
Улан-удэнка через суд добилась выплаты разницы суммы маткапитала
Улан-удэнка через суд добилась выплаты разницы суммы маткапитала
Общество, 03.03.2021
С жалобой женщина обращалась в прокуратуру
В Кабанском районе Бурятии пройдёт мемориал по лыжным гонкам
В Кабанском районе Бурятии пройдёт мемориал по лыжным гонкам
Общество, 03.03.2021
Соревнования посвящены памяти Константина Белоусова
В Агинском округе выявят лучшие сувениры
В Агинском округе выявят лучшие сувениры
Общество, 03.03.2021
В конкурсе принимают участие любители и мастера прикладного искусства
В Улан-Удэ потеплеет до -6
В Улан-Удэ потеплеет до -6
Общество, 03.03.2021
В республике ожидается порывистый холодный ветер
В Бурятии победитель стендап-фестиваля получит 50000 рублей
В Бурятии победитель стендап-фестиваля получит 50000 рублей
Общество, 02.03.2021
Заявки на участие подаются по 13 марта
В Бурятии спортсмены посоревнуются на скальном рельефе
В Бурятии спортсмены посоревнуются на скальном рельефе
Общество, 02.03.2021
Команды преодолеют 700-метровую дистанцию
Старшеклассники Улан-Удэ сыграли в интеллектуальные игры
Старшеклассники Улан-Удэ сыграли в интеллектуальные игры
Общество, 02.03.2021
Победителем первенства стала команда «Гелиос»
В Монголии достраивают девятиэтажный музей Чингисхана
В Монголии достраивают девятиэтажный музей Чингисхана
Общество, 02.03.2021
Также в этом году сдадут в эксплуатацию здание национальной библиотеки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^