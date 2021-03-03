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Бурятские юмористы улетели на второй тур «Comedy Баттл»

Бурятские юмористы улетели на второй тур «Comedy Баттл»
Общество, 
Трио «Чива» уже находится в Москве

Трио «ЧиВа» из Бурятии прилетело в Москву на второй тур юмористического шоу «Comedy Баттл» (16+).

Видео из столицы России поделился участник трио Чимит Жамьянов. Он рассказал, что впервые в жизни проехался за рулём по московским дорогам.

- Ещё вчера он ездил до Еравны, а уже сегодня - до центра Москвы, - пошутил Юрий Дамбаев.

Юра взял с собой в дорогу 20-килограммовый чемодан.

Валерию Гуляеву тяжело далась разница в часовых поясах (плюс пять часов), и он жутко хотел спать.


В комментариях подписчики юмориста желают юмористам победы: «Урагшаа (Вперёд – перевод с бур. языка), мы за вас», «Парни молодцы!», «Ни пуха, ни пера», «Удачи вам, ребята».

Как сообщал «Байкал-Daily», Чимит, Валерий и Юра успешно прошли отборочный тур нового, 11-го сезона, «Comedy Баттл». Их ярко представил один из членов жюри Азамат Мусагалиев. Однако выступление оказалось не абсолютно успешным – первый номер жюри раскритиковал и едва не отправило бурятских юмористов домой. Ситуацию спас второй номер, который пришёлся по душе и зрителям, и судьям. Во втором туре от молодых людей они ждут такого же яркого выступления.


телешоу телевидение юмор КВН
 
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