В сети расскажут о деятельности женщин Бурятии

В Улан-Удэ проводится акция «Признание»



В столице Бурятии стартовала акция «Признание», посвящённая Международному женскому дню. Цель мероприятия – привлечь внимание к значимости роли женщины в общественно-политической и социально-экономической жизни общества, а также на укрепление духовно-нравственных ценностей и института семьи.



Чтобы принять участие, требуется выложить пост в социальных сетях с фото и кратким описанием деятельности известных женщин города Улан-Удэ и Бурятии. Кроме этого, необходимо поставить хештеги с наименованием учебного заведения, а также #Признание03, #молодежьуланудэ, #молодежнаяпалатауланудэ.



Акция проходит до 8 марта включительно, сообщает управление по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ.



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