В Улан-Удэ проводится акция «Признание»
В столице Бурятии стартовала акция «Признание», посвящённая Международному женскому дню. Цель мероприятия – привлечь внимание к значимости роли женщины в общественно-политической и социально-экономической жизни общества, а также на укрепление духовно-нравственных ценностей и института семьи.
Чтобы принять участие, требуется выложить пост в социальных сетях с фото и кратким описанием деятельности известных женщин города Улан-Удэ и Бурятии. Кроме этого, необходимо поставить хештеги с наименованием учебного заведения, а также #Признание03, #молодежьуланудэ, #молодежнаяпалатауланудэ.
Акция проходит до 8 марта включительно, сообщает управление по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 0+
В сети расскажут о деятельности женщин Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За призы борются сильнейшие конькобежцы Сибири и Дальнего Востока
В соревнованиях участвовали спортсмены из 7 городов Сибири
Воды не будет с 9 утра до 5 вечера
В Улан-Удэ команды прибудут вечером 4 марта
Она должна заменить документы и пропуска
Шесть медалей выиграли спортсмены Иркутской области на первенстве Сибири по вольной борьбе
Учреждение расположено в 47 квартале
На контрольно-пропускных пунктах уже провели работу над улучшением санитарно-гигиенической обстановки
Именинница до сих пор сама ходит за газетами и читает их без очков
Прогноз озвучили синоптики
Дарима Сандакова получила диплом престижного технического вуза
За второе место наградили консервированной кашей
Люди просят вернуть светофоры на прежние места
Сосны с главной ёлки перерабатываются в мульчу
Надежда Низовкина вернулась в изолятор из больницы