Бурятия встретит Гранд Тур «Байкальская миля» 5 марта

В Улан-Удэ команды прибудут вечером 4 марта



С 5 по 7 марта на территории Бурятии пройдёт фестиваль скорости «Байкальская миля». В этом году в связи с противоэпидемическими ограничениями мероприятие проходит в новом формате – в виде путешествия-квеста под названием «Гранд Тур «Байкальская миля». Общий старт всех 14 экипажей, состоящих как из участников прошлых лет, так и новых команд, известных журналистов и блогеров, состоялся 20 февраля в Москве – от Музея Победы на Поклонной горе.



По словам министра туризма республики Марии Бадмацыреновой, участники Гранд Тура уже пересекли Новосибирск, им осталось меньше половины маршрута до финальной точки в Улан-Удэ. Каждая команда проходит свой уникальный маршрут, всего 7 маршрутов и решает специальные задания на знание географии и истории тех мест, которые они посещают.



Участники проезжают через такие города как: Нижний Новгород, Кострома, Пермь, Уфа, Златоуст, Курган, Казань, Уфа, Оренбург, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Тагил, Тюмень, Тобольск, Омск, Красноярск, Иркутск и многие другие. Каждый день в своих социальных сетях они делятся самыми интересными моментами, впечатлениями, публикуют рассказы, фотографии, видеоролики о достопримечательностях, о городах.



- В столицу Бурятии команды прибудут вечером 4 марта. На следующий день, 5 марта с 12:00 до 13:00 на Театральной площади Улан-Удэ состоится торжественный парад команд-участников автомотопробега. С приветственным словом выступит глава республики Алексей Цыденов, министр туризма РБ Мария Бадмацыренова, мэр города Игорь Шутенков. Организаторы фестиваля Сергей Мальцев и Дмитрий Хитров также поздравят участников с завершением основной части Гранд Тура, и пожелают успехов в финальных соревнованиях 6 и 7 марта, - сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.



В Бурятии участники Гранд Тура посетят Байкальский биосферный заповедник в посёлке Танхой, горячие источники в посёлке Ильинка. В Прибайкальском районе гости познакомятся с первым православным монастырём в Забайкалье —Свято-Троицким Селенгинским мужском монастырём, одним из известнейших музеев истории, культуры и быта старообрядцев Забайкалья в селе Тарбагатай. Также они побывают в центре российского буддизма России – Иволгинском дацане.



В Улан-Удэ команды проедутся по основным местам туристского притяжения: памятный знак на месте основания города, современный буддийский дацан «Ринпоче Багша», этнографический музей народов Забайкалья, Бурятский государственный академический драматический театр имени Х. Намсараева. Кроме этого, они попробуют бурятскую национальную кухню в оригинальном исполнении.



- Хочется отметить, что мы проводим в этом году «Байкальскую милю» в третий раз, проводим полностью с соблюдением всех норм и требований природоохранного законодательства– это и наличие биотуалетов с герметичными выгребами, наличие пунктов сбора отходов с вывозом мусора, техническое обслуживание, заправка, мойка используемой транспортной техники будет проводиться в стационарных пунктах вне водоохранной зоны озера Байкал. Все транспортные средства участников оснащены специальными маслоприёмниками, исключающими пролив масла на лёд. Сами транспортные средства проходят жёсткий технический регламент по подготовке к участию на льду Байкала, специалисты – технические инспекторы «Байкальской мили» проводят профессиональный технический осмотр транспортных средств перед выездом на лёд, - прокомментировала Мария Бадмацыренова ситуацию с запросом Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры по договору водопользования.



- Представление от природоохранной прокуратуры мы сейчас рассматриваем, организатор мероприятия «Байкальская миля» ООО «Энтузиасты скорости» направил заявку на заключение договора водопользования в целях проведения данного мероприятия. Но наличие договора на водопользование или его отсутствие не влечёт вреда непосредственно для акватории озера Байкал, потому что само мероприятие проходит с максимальным соблюдением всех природоохранных требований, - добавила министр.



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