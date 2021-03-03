Спортсмены Бурятии взяли медали чемпионата ДФО
В выходные в Чите прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по панкратиону. В турнире приняло участие более 180 спортсменов из Якутии (Саха), Бурятии, Забайкальского края, Амурской области. Соревнования запомнились мощными поединками и высоким уровнем спортсменов.
Бойцы клуба «Аварга» Бурятии завоевали пять медалей различного достоинства, сообщили в пресс-службе минспорта республики.
В разделе «лайт» в весовой категории 57 кг золото завоевал Алдын-Херел Донгак, серебро Намсараев Дэлгэр в весе 71 кг, а бронза Александр Сандаков в весе 66 кг.
В разделе «фулл-контакт» в весовых категориях 57 кг и 66 кг серебро у Алдына Донгака и Цыдена Жамсаранова.
Панкратионисты Бурятии получили, таким образом, путёвки на чемпионат России. Он состоится в Санкт-Петербурге.
Панкратионисты Бурятии получили путёвки на чемпионат России
Общество, Фото:
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