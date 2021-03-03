Панкратионисты Бурятии получили путёвки на чемпионат России

Общество, Фото: предоставлено минспорта Бурятии

Спортсмены Бурятии взяли медали чемпионата ДФО



В выходные в Чите прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по панкратиону. В турнире приняло участие более 180 спортсменов из Якутии (Саха), Бурятии, Забайкальского края, Амурской области. Соревнования запомнились мощными поединками и высоким уровнем спортсменов.



Бойцы клуба «Аварга» Бурятии завоевали пять медалей различного достоинства, сообщили в пресс-службе минспорта республики.



В разделе «лайт» в весовой категории 57 кг золото завоевал Алдын-Херел Донгак, серебро Намсараев Дэлгэр в весе 71 кг, а бронза Александр Сандаков в весе 66 кг.



В разделе «фулл-контакт» в весовых категориях 57 кг и 66 кг серебро у Алдына Донгака и Цыдена Жамсаранова.



Панкратионисты Бурятии получили, таким образом, путёвки на чемпионат России. Он состоится в Санкт-Петербурге.

