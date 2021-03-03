 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 марта

02 марта

Популярное

Панкратионисты Бурятии получили путёвки на чемпионат России

Панкратионисты Бурятии получили путёвки на чемпионат России
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
Спортсмены Бурятии взяли медали чемпионата ДФО

В выходные в Чите прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по панкратиону. В турнире приняло участие более 180 спортсменов из Якутии (Саха), Бурятии, Забайкальского края, Амурской области. Соревнования запомнились мощными поединками и высоким уровнем спортсменов.

Бойцы клуба «Аварга» Бурятии завоевали пять медалей различного достоинства, сообщили в пресс-службе минспорта республики.

В разделе «лайт» в весовой категории 57 кг золото завоевал Алдын-Херел Донгак, серебро Намсараев Дэлгэр в весе 71 кг, а бронза Александр Сандаков в весе 66 кг.

В разделе «фулл-контакт» в весовых категориях 57 кг и 66 кг серебро у Алдына Донгака и Цыдена Жамсаранова.

Панкратионисты Бурятии получили, таким образом, путёвки на чемпионат России. Он состоится в Санкт-Петербурге.
спорт панкратион чемпионат России
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии впервые за долгое время выявили менее 100 больных коронавирусом
В Бурятии впервые за долгое время выявили менее 100 больных коронавирусом
Общество, 03.03.2021
Коронавирус в республике взял отметку в 34 тысячи
Панкратионисты Бурятии получили путёвки на чемпионат России
Панкратионисты Бурятии получили путёвки на чемпионат России
Общество, 03.03.2021
Спортсмены Бурятии взяли медали чемпионата ДФО
В Улан-Удэ осуждённые сделали весенний топиарий
В Улан-Удэ осуждённые сделали весенний топиарий
Общество, 03.03.2021
Мастер-класс прошёл в женской колонии
В Бурятии быстрее всех на лыжне был боец спецназа «Гром»
В Бурятии быстрее всех на лыжне был боец спецназа «Гром»
Общество, 03.03.2021
Cостоялся чемпионат Бурятского республиканского отделения «Динамо» по лыжным гонкам
В Улан-Удэ начали готовиться к лесным пожарам
В Улан-Удэ начали готовиться к лесным пожарам
Общество, 03.03.2021
Выжигание сухой травы строго регламентировано
В Улан-Удэ школьники выращивают сосны из семян
В Улан-Удэ школьники выращивают сосны из семян
Общество, 03.03.2021
Волонтёрами стали школьники 25-й школы
Житель Бурятии незаконно прописал семь граждан Узбекистана
Житель Бурятии незаконно прописал семь граждан Узбекистана
Общество, 03.03.2021
Сельчанина оштрафовали на 30 тысяч рублей
Улан-удэнка через суд добилась выплаты разницы суммы маткапитала
Улан-удэнка через суд добилась выплаты разницы суммы маткапитала
Общество, 03.03.2021
С жалобой женщина обращалась в прокуратуру
В Кабанском районе Бурятии пройдёт мемориал по лыжным гонкам
В Кабанском районе Бурятии пройдёт мемориал по лыжным гонкам
Общество, 03.03.2021
Соревнования посвящены памяти Константина Белоусова
В Агинском округе выявят лучшие сувениры
В Агинском округе выявят лучшие сувениры
Общество, 03.03.2021
В конкурсе принимают участие любители и мастера прикладного искусства
В Улан-Удэ потеплеет до -6
В Улан-Удэ потеплеет до -6
Общество, 03.03.2021
В республике ожидается порывистый холодный ветер
В Бурятии победитель стендап-фестиваля получит 50000 рублей
В Бурятии победитель стендап-фестиваля получит 50000 рублей
Общество, 02.03.2021
Заявки на участие подаются по 13 марта
В Бурятии спортсмены посоревнуются на скальном рельефе
В Бурятии спортсмены посоревнуются на скальном рельефе
Общество, 02.03.2021
Команды преодолеют 700-метровую дистанцию
Старшеклассники Улан-Удэ сыграли в интеллектуальные игры
Старшеклассники Улан-Удэ сыграли в интеллектуальные игры
Общество, 02.03.2021
Победителем первенства стала команда «Гелиос»
В Монголии достраивают девятиэтажный музей Чингисхана
В Монголии достраивают девятиэтажный музей Чингисхана
Общество, 02.03.2021
Также в этом году сдадут в эксплуатацию здание национальной библиотеки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^