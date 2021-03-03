Чита принимает соревнования по конькобежному спорту

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

За призы борются сильнейшие конькобежцы Сибири и Дальнего Востока



В Чите на ледовом стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье» стартовали всероссийские соревнования по конькобежному спорту на призы Олимпийской чемпионки Людмилы Титовой.



- В соревнованиях примут участие сильнейшие конькобежцы городов Сибири и Дальнего Востока, в частности из Иркутска, Ангарска, Биробиджана, Хабаровска, Шелехова, Северска, Кемерово, Читы, - рассказали в федерации конькобежного спорта Забайкальского края.



Соревнования проходят с 3 по 4 марта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



Справка



Людмила Евгеньевна Титова – заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка и серебряный призёр Х зимних Олимпийских игр в Гренобле 1968 года, бронзовый призёр XI Олимпийских игр в Саппоро 1970 года, участница XII зимних Олимпийских игр в Инсбруке 1976 года, экс-чемпионка мира по спринтерскому многоборью, неоднократная рекордсменка, победительница и призёр первенств и чемпионатов СССР.



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