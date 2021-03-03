В Иркутске впервые разыграли «Кубок Байкала по капоэйра»

В соревнованиях участвовали спортсмены из 7 городов Сибири



В Иркутске в рамках фестиваля по афробразильскому боевому искусству впервые были проведены соревнования в номинации «соло» на «Кубок Байкала по капоэйра». Спортсмены из 7 городов Сибири боролись за призовые места в 12 категориях. В соревнованиях приняли участие более 70 участников из Иркутска, Красноярска, Железногорска, Омска, Томска, Новосибирска, Тайшета, Слюдянки.



Иркутские капоэйристы стали сильнейшими в 9 номинациях. В возрастной категории 7-9 лет золотую медаль получила Надежда Макухина. Среди спортсменов 9-11 лет и опытом до 2 лет наивысшие награды завоевали Алексей Гребенщиков и Светлана Афанасьева. В этой же возрастной категории и опытом более двух лет лучшей стала Ярослава Индерук. Победителями в возрасте 12-15 лет и спортивным опытом до двух лет стали Денис Крапп и Ирина Потапова. А с опытом более двух лет – Дарья Щепановская. Среди мужчин «золото» у Альберта Немазанникова, а среди женщин – у Вероники Шадаровой.



- Впервые капоэйра в нашем городе вышла на такой высокий уровень: более 100 участников фестиваля, огромное количество тренеров из других городов. Для нас это первый опыт. Надеюсь, что капоэйра будет активно развиваться в Восточной Сибири, – отметил организатор фестиваля, детский тренер по капоэйра Дмитрий Апранович.



Также абсолютным победителем по результатам рейтинга среди всех спортсменов оказалась Дарья Щепановская, именно ей и достался «Кубок Байкала по капоэйра», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

